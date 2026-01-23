Cómo limpiar el ventilador sin desarmarlo: el secreto de limpieza más efectivo.

Limpiar el ventilador en verano puede ser una tarea difícil y agotadora si no conocés los mejores trucos de limpieza para hacerlo. Este tip, compartido por una limpiadora profesional, te lo deja como nuevo en minutos.

"No te atrevas a usar ese ventilador sucio un día más. Te voy a enseñar el truco más rápido y fácil para limpiarlo sin destapar, sin esfuerzo y sin ensuciar toda tu casa", cuenta la creadora de la cuenta de TikTok Consejos para tu casa.

En lugar de desarmarlo para limpiarlo, este truco consiste en rociarle una mezcla especial y cubrirlo con una bolsa, para luego prenderlo y que la fuerza del aire arranque "toda la suciedad y el polvo adherido por años", explica la dueña del tutorial.

"Este secreto me lo pasó una limpiadora profesional. Desde que lo hago, mi ventilador parece nuevo, purifica el aire y ya no me enferma. No creerás la cantidad de mugre que va a quedar en esa bolsa", advierte.

Lo mejor de todo es que este truco te llena la casa de un olor delicioso: "Ya no tendrás que desarmarlo ni hacer un esfuerzo ridículo. Tu ventilador quedará reluciente, libre de polvo y con un aroma increíble por toda la habitación".

El truco de limpieza para limpiar el ventilador sin desarmarlo

Materiales

1 atomizador vacío.

Desinfectante de piso.

Vinagre blanco.

Agua oxigenada.

Alcohol al 70%.

El paso a paso