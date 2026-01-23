Limpiar el ventilador en verano puede ser una tarea difícil y agotadora si no conocés los mejores trucos de limpieza para hacerlo. Este tip, compartido por una limpiadora profesional, te lo deja como nuevo en minutos.
"No te atrevas a usar ese ventilador sucio un día más. Te voy a enseñar el truco más rápido y fácil para limpiarlo sin destapar, sin esfuerzo y sin ensuciar toda tu casa", cuenta la creadora de la cuenta de TikTok Consejos para tu casa.
En lugar de desarmarlo para limpiarlo, este truco consiste en rociarle una mezcla especial y cubrirlo con una bolsa, para luego prenderlo y que la fuerza del aire arranque "toda la suciedad y el polvo adherido por años", explica la dueña del tutorial.
"Este secreto me lo pasó una limpiadora profesional. Desde que lo hago, mi ventilador parece nuevo, purifica el aire y ya no me enferma. No creerás la cantidad de mugre que va a quedar en esa bolsa", advierte.
Lo mejor de todo es que este truco te llena la casa de un olor delicioso: "Ya no tendrás que desarmarlo ni hacer un esfuerzo ridículo. Tu ventilador quedará reluciente, libre de polvo y con un aroma increíble por toda la habitación".
El truco de limpieza para limpiar el ventilador sin desarmarlo
Materiales
-
1 atomizador vacío.
-
Desinfectante de piso.
-
Vinagre blanco.
-
Agua oxigenada.
-
Alcohol al 70%.
El paso a paso
-
1 bolsa de plástico grande, donde te entre el ventilador de techo.
-
Verter en el atomizador vacío un chorro generoso de desinfectante de piso, un poquito de vinagre blanco y un chorrito de agua oxigenada.
-
Agregar un poquito de alcohol al 70%.
-
Mezclarlo muy bien y rociar sobre las aspas y tapa del ventilador.
-
Colocar la bolsa tapando todo el ventilador, cubriéndolo por completo. Prenderlo y dejar que gire unos minutos para que se active la mezcla y se concentre el vapor.
-
¡Listo! Repetí este truco una vez al mes o cada 20 días para mantenerlo reluciente.