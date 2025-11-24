Las plantas se volvieron una de las mayores tendencia de decoración en el interior de los hogares en los últimos años y, por eso, es fundamental saber cómo limpiarlas. A pesar de que muchas veces pasa desapercibido, las hojas y las macetas suelen acumular mugre con el correr del tiempo y quitarla es muy fácil.
Limpiar las plantas de interior es importante porque, al vivir dentro de la casa, sus hojas acumulan polvo, restos de suciedad y partículas del ambiente que se adhieren con facilidad. Esta capa de mugre bloquea la luz y dificulta la fotosíntesis, lo que afecta el crecimiento y la salud general de la planta. Mantener las hojas limpias permite que respiren mejor, aprovechen la luz del sol y mantengan su color y vitalidad. Además, la limpieza ayuda a evitar la acumulación de hongos y favorece la circulación del aire en la superficie de las hojas.
También es útil desde el cuidado del hogar, ya que una planta limpia contribuye a un ambiente más saludable: las plantas ayudan a mejorar la calidad del aire, pero si están cubiertas de suciedad, ese beneficio disminuye. Al limpiarlas, se puede aprovechar para revisar si hay plagas, hojas secas o daños que necesiten atención.
Trucos para limpiar las plantas de interior
-
Paño húmedo suave: Pasar un paño de microfibra humedecido con agua ayuda a retirar el polvo sin dañar la superficie de la hoja. Se debe limpiar hoja por hoja, sujetándola con cuidado para evitar rasgaduras.
-
Spray con agua tibia: Rociar suavemente la planta con un pulverizador elimina polvo acumulado y refresca el follaje. Luego conviene dejar secar al aire, sin sol directo, para no dejar manchas de agua en las hojas.
-
Agua con una gota de jabón neutro: Limpiar hojas que están pegajosas o con suciedad más resistente se logra pasando un paño con agua tibia y una pizca de jabón neutro. Es importante enjuagar con otro paño húmedo para no dejar residuos químicos.
-
Ducha tibia ocasional: Colocar la planta en la ducha y lavarla con agua tibia ayuda a arrastrar polvo, telarañas y restos de tierra. Luego conviene dejarla escurrir bien para evitar humedad en exceso en la maceta.
-
Brocha o pincel para plantas delicadas: Para especies con hojas pequeñas o vellosas, un pincel suave o brocha de maquillaje retira el polvo sin mojarlas, evitando daño o manchas en el follaje sensible.
-
Evitar abrillantadores artificiales: No usar productos que “brillan” las hojas porque pueden taponar los poros y afectar la respiración de la planta. El brillo natural se logra manteniendo la superficie libre de polvo, no agregando químicos.
-
Revisar tallos y tierra: Limpiar suavemente los tallos con un algodón húmedo y retirar hojas secas o restos de tierra alrededor ayuda a evitar hongos y mejora la respiración general de la planta, manteniéndola sana y vistosa.