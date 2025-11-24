Limpiar las plantas es importante para la salud de las mismas.

Las plantas se volvieron una de las mayores tendencia de decoración en el interior de los hogares en los últimos años y, por eso, es fundamental saber cómo limpiarlas. A pesar de que muchas veces pasa desapercibido, las hojas y las macetas suelen acumular mugre con el correr del tiempo y quitarla es muy fácil.

Limpiar las plantas de interior es importante porque, al vivir dentro de la casa, sus hojas acumulan polvo, restos de suciedad y partículas del ambiente que se adhieren con facilidad. Esta capa de mugre bloquea la luz y dificulta la fotosíntesis, lo que afecta el crecimiento y la salud general de la planta. Mantener las hojas limpias permite que respiren mejor, aprovechen la luz del sol y mantengan su color y vitalidad. Además, la limpieza ayuda a evitar la acumulación de hongos y favorece la circulación del aire en la superficie de las hojas.

También es útil desde el cuidado del hogar, ya que una planta limpia contribuye a un ambiente más saludable: las plantas ayudan a mejorar la calidad del aire, pero si están cubiertas de suciedad, ese beneficio disminuye. Al limpiarlas, se puede aprovechar para revisar si hay plagas, hojas secas o daños que necesiten atención.

Trucos para limpiar las plantas de interior

Paño húmedo suave: Pasar un paño de microfibra humedecido con agua ayuda a retirar el polvo sin dañar la superficie de la hoja. Se debe limpiar hoja por hoja, sujetándola con cuidado para evitar rasgaduras.

Spray con agua tibia: Rociar suavemente la planta con un pulverizador elimina polvo acumulado y refresca el follaje. Luego conviene dejar secar al aire, sin sol directo, para no dejar manchas de agua en las hojas.

Agua con una gota de jabón neutro: Limpiar hojas que están pegajosas o con suciedad más resistente se logra pasando un paño con agua tibia y una pizca de jabón neutro. Es importante enjuagar con otro paño húmedo para no dejar residuos químicos.

