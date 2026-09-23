Comió una pizza con faina y cerveza en la avenida Corrientes y el ticket los dejó en shock

La tradición de la pizza al molde sobre la avenida Corrientes es un clásico de la gastronomía porteña, donde los mostradores para comer de parado y los salones llenos son una foto habitual. En ese ecosistema, el emblemático restaurante Güerrín ocupa un sitio de referencia desde su fundación en 1932. En las últimas horas, la difusión del ticket de una cena sirvió para graficar los valores actuales de una salida gastronómica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

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La imagen, subida a las reseñas de Google Maps por una usuaria llamada Alicia Muro, registró un pedido clásico: una pizza chica de muzzarella, una porción de fainá y una cerveza de litro. El importe acumulado antes de cualquier bonificación superó los 57 mil pesos, reavivando el debate sobre el costo de comer en los establecimientos tradicionales.

El ticket del debate: cuánto sale una pizza chica, fainá y cerveza en Güerrín

El detalle del consumo emitido en el comercio discriminó cada uno de los elementos encargados en la mesa:

Pizza de muzzarella chica: $ 34.900

$ 34.900 Cerveza Heineken de 1 litro: $ 18.200

$ 18.200 Porción de fainá: $ 4.000

De $ 57.000 a $ 51.000: la rebaja por pagar en efectivo

La suma de estos tres productos arrojó un subtotal de $ 57.100. Sin embargo, la clienta optó por cancelar la cuenta en billetes físicos, lo que le permitió acceder a una rebaja del 10 % ($ 5.710 de bonificación). De este modo, la cifra definitiva abonada en la caja quedó fijada en $ 51.390.

El ticker de la compra de una pizza de muzzarella chica, una porción de fainá y una cerveza Heineken de un litro en una mítica pizzería porteña.

¿Cuál es la historia de Güerrín y cómo hace su pizza al molde?

Fundada en 1932 por los inmigrantes genoveses Guido Grondona y los hermanos Malvezzi, Güerrín fue la primera pizzería en instalarse sobre la avenida Corrientes. Desde sus inicios ha mantenido su actividad en la misma ubicación, caracterizándose por la elaboración de pizza al molde cocida en horno a leña y amasada de forma artesanal dos veces por jornada.

El local se distingue por la abundante cantidad de queso en sus preparaciones; las variantes grandes pueden incluir hasta 600 gramos de muzzarella, y por su capacidad para albergar a unos 300 comensales distribuidos en diversos salones, además de conservar su barra original para comer al paso. En la actualidad, su equipo de maestros pizzeros elabora más de 800 unidades diarias, manteniendo una receta clásica que atrae tanto a vecinos de la ciudad como a turistas de todo el mundo.