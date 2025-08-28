Es una "mantequita": el corte de carne que pocos conocen y cuesta solamente $5.000.

Consumir carne es un privilegio a la que cada vez menos personas pueden acceder ya que los precios se elevaron al punto tal de que no se pueda comprar. Sin embargo, todavía hay algunas opciones que no son tan populares pero que tienen una gran consistencia. Además, lo más importante de todo, es que tiene un costo de $5000 por kilo.

Aunque aquellas piezas vacunas tildadas de "segunda línea" no suelen ser las más ricas, hay varios cortes que son perfectos para hacer a la parrilla sin resignar sabor y textura. Se trata de la tapa de bife, un corte también conocido como "marucha" y proviene de la parte dorsal del animal, específicamente recubriendo al ojo de bife y es contiguo al costillar.

Este corte destaca por su versatilidad más allá del sabor: puede hacerse tanto en la parrilla como un complemento del clásico asado o bien sumarse a una preparación en la cacerola o al horno. Al tener un sabor suave, se puede combinar tranquilamente con otras preparaciones para obtener un platillo 100% original y delicioso.

Si decidís hacerlo a la parilla, hay una receta que recientemente se volvió viral: buscá que tenga una ligera capa de grasa que le aporte sabor, y cocinalo a fuego medio-alto para sellar rápidamente su jugo sin secarlo. Acompañalo con chimichurri casero y una guarnición simple: verás cómo algo poco conocido se transforma en la estrella del asado.

Cómo conseguir este corte de carne a $5000 por kilo

Este corte de carne originalmente sale al rededor de $8000, pero con el descuento que proporciona cuenta DNI, de un 35% de descuento aproximadamente en carnicerías adheridas, el costo final puede rondar los $5200 por kilo.

Con una devolución de hasta $2.500 por persona, esta iniciativa representa una oportunidad ideal para acceder a un corte premium, reconocido por su textura suave, sabor profundo y gran versatilidad en la cocina. Además, si la compra supera los $20.000, la devolución asciende a $6.000, haciendo aún más atractiva la propuesta.