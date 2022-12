Dramático momento de Bruce Willis: "Rezan por un milagro"

El actor sufre una grave enfermedad y su estado se agravó en los últimos días.

El estado de salud de Bruce Willis atraviesa su peor momento, según dieron a conocer desde su entorno. Luego de retirarse de la actuación por un trastorno cognitivo su estado empeoro y la situación es sumamente delicada.

Un medio de Hollywood afirmó que la familia de Bruce Willis, incluyendo la madre de sus hijos, la también actriz Demi Moore, sólo espera un milagro. De acuerdo a la información revelada por una fuente cercana al protagonista de Duro de Matar, el actor se encuentra cada vez más en compañía de Moore y de su actual pareja, Emma Heming.

“Ella está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”, señaló un familiar en relación a la actriz. Del mismo modo, filtró que el pronóstico sobre la salud del artista es muy incierta. “Saben que no estará acá para siempre, así que están apreciando cada instante”, resaltó el allegado a la familia.

Desde que decidió alejarse de la actuación, la salud de Willis empeoró rápidamente y, según dicen las fuentes, ya no entiende lo que le comunican sus seres más cercanos. “Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás. Así que Emma realmente es su voz y la que le comunica las cosas a él”, apuntó.

En esa línea, remarcó que hay momentos en los que el actor parece ser el de siempre, pero esos lapsos "son breves y distantes entre sí", cada vez más. “Se está alejando cada vez más de todos y eso les rompe el corazón”, agregó. Al tiempo que aseguró que en fechas cercanas a la Navidad en la familia solo “rezan por un milagro”.

Bruce Willis vende sus propiedades tras darse a conocer que padece afasia

El anuncio del retiro de Bruce Willis, quien dejó la actuación luego de que su familia hiciese público que sufre afasia, una grave enfermedad que daña las habilidades cognitivas, conmovió a Hollywood. Y recientemente, trascendió una noticia que logró que decenas de colegas del medio se solidaricen con la estrella de filmes de acción. ¿De qué se trata?

“Él se ha estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Sabía que llegaría el momento en que su salud se deterioraría”, reveló una fuente cercana al círculo íntimo de Willis, en declaraciones a Page Six donde reveló que el actor se decidió a vender sus propiedades con el fin de poder disfrutar al máximo su retiro junto a su familia, en California. Y también para poder afrontar, sin contratiempos, los gastos que implican los cuidados que implica su enfermedad.