La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) activó por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) un protocolo de evacuación médica completa, ya que uno de los tripulantes tuvo un problema de salud inesperado y debió volver a Tierra.

Según informó la agencia de noticias española EFE, la cápsula de la misión Crew-11 de la NASA se desacopló este miércoles con éxito de la Estación Espacial Internacional (EEI) y emprendió su regreso anticipado a la Tierra.

El desacople se produjo a las 19:20 de este miércoles, tras lo cual la cápsula Dragon Endeavour de SpaceX inició su trayectoria de retorno, con un viaje previsto de unas 11 horas. La NASA prevé que el aterrizaje será el jueves por la mañana, alrededor de las 6, en el océano frente a la costa de San Diego (California), si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Aunque la agencia no reveló la identidad del astronauta ni la naturaleza del cuadro por razones de confidencialidad, confirmó que el estado general fue estable y que la prioridad pasó a ser una evaluación médica integral en la Tierra.

Cómo es el operativo de retorno

El cierre de la escotilla entre la estación y la cápsula Crew Dragon sucedió cerca de las 17:30 de hoy. Tras el desacople, la nave comenzó una trayectoria de desorbitación que se extenderá durante unas 11 horas.

La jornada rutinaria de la EEI se vio alterada por un problema médico que obligó a interrumpir la misión. Los tripulantes -cuatro en total. siguen un cronograma preciso, diseñado para sostener la investigación científica y la convivencia humana a 400 kilómetros de altura.

Desde que comenzó la ocupación permanente de la EEI hace más de dos décadas, se registraron incomodidades físicas y adaptaciones complejas al regreso a la gravedad terrestre. Pero nunca una tripulación completa abandonó la estación antes de tiempo por razones médicas en plena misión.

Una vez que haya una distancia segura, la nave enciende sus motores Drago para completar el esquema de desorbitación, una maniobra clave que reduce su velocidad orbital y modifica su trayectoria.

Con ese cambio empieza el inicio de la caída controlada hacia la Tierra. Se trata de un proceso que transforma una órbita estable a más de 27.000 kilómetros por hora en un descenso planificado. Luego le sigue el reingreso atmosférico: la cápsula orienta su escudo térmico hacia adelante para enfrentar temperaturas extremas que superan los 1370 grados Celsius.

Se trata de una de las fases más exigentes, ya que la fricción con las capas densas de la atmósfera genera una envoltura de plasma incandescente alrededor de la nave. Este fenómeno es visible desde la superficie como una brillante estela similar a la de un meteorito.

Además, durante esos minutos se da una interrupción temporal de las comunicaciones, algo previsto y que se monitorea desde los centros de control.

El objetivo de la misión Crew-11

La misión había despegado el 1 de agosto de 2025 con cuatro astronautas experimentados: Zena Cardman y Michael Fincke por la NASA, Kimiya Yui por la agencia espacial japonesa JAXA y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de Roscosmos.

El plan establecía una permanencia de aproximadamente seis meses, con vuelta a finales de febrero, una vez que la Crew-12, es decir la misión con los nuevos cuatro astronautas, ocupara su lugar.

Pero el panorama cambió cuando tras la cancelación de una caminata espacial prevista para el último 8 de enero. Según informó la NASA, una situación previa a la actividad elevó el nivel de preocupación y debieron actuar de inmediato: ordenó el retorno a la Tierra de la tripulación completa.

Tras la salida de la Crew-11, la estación será ocupada de manera temporal por una tripulación mínima de tres personas: Kud-Sverchov, su compatriota Sergei Mikayev y el astronauta de la NASA Chris Williams. Mientras que el lanzamiento de la Crew-12 está prevista para mediados de febrero y reestablecerá la dotación habitual.