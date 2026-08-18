Las zapatillas de colores neutros pierden protagonismo este 2026 y les dejan paso a diseños más coloridos, con estampados llamativos, que prometen convertirse en los grandes protagonistas los looks de esta temporada. Unas en específico, de la marca Adidas, son virales en Pinterest por su capacidad para levantar cualquier look.

Después de años en los que reinaron las tendencias minimalistas, este calzado llegó con una nueva propuesta. Se trata de las Adidas Samba OG Bambi, que como su nombre lo indica, se caracterizan por su estampado peludo de ciervo, de color canela con manchas blancas. Además, un detalle que le da todo el toque de femineidad son los cordones rosa chicle, del mismo color que la lengüeta y el interior de la zapatilla.

Las Adidas Samba que transforman cualquier look

El diseño mantiene la clásica silueta retro de las Samba, pero se aleja por completo de las versiones más discretas que se vieron hasta ahora. La combinación del color canela, el estampado de manchas y los detalles en rosa consigue que estas zapatillas se conviertan en el protagonista de cualquier look.

Y es por esto que no hace falta construir un look demasiado elaborado para usar estas zapatillas, ya que alcanza con combinarlas con prendas básicas y dejar que sean ellas las encargadas de aportar personalidad al conjunto. Además, el acabado de pelo sintético suma una textura diferente que las convierte en una alternativa muy original para quienes ya están cansadas de las zapatillas blancas, negras o beige que han dominado nuestros armarios durante las últimas temporadas.

Cómo combinar las Samba OG Bambi

Aunque unas zapatillas tan llamativas puedan parecer difíciles de combinar, admiten muchas más posibilidades de las que podríamos pensar. Una de las claves está en elegir alguno de los colores presentes en el calzado para crear un conjunto más armonioso. Los jeans son una de las opciones más sencillas para llevarlas en el día a día, especialmente si los combinamos con una camiseta blanca, una camisa básica o un suéter en tonos neutros.

De esta manera, las Samba se convierten automáticamente en las protagonistas del estilismo. Sin embargo, también podés arriesgarte un poco más y combinarlas con prendas coloridas, como algo de color rosa, rojo o naranja, en tonos similares a las zapatillas, o bien colores que contrasten completamente, como verde loro, violeta o azul. Todavía no están disponibles en Argentina, pero se espera que lleguen en los próximos meses.