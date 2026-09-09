Chau a las gorras: el nuevo accesorio que se impone como tendencia en al temporada primavera-verano 2026

Hace años las gorras son el accesorio más elegido para completar los looks urbanos, pero con la llegada de la primavera-verano comienza a imponerse otra moda: el pañuelo o bandana. La nueva tendencia se comienza a instalar para los días de calor como el ítem clave para sumar un detalle distinto a cualquier outfit.
Pañuelos o bandanas: el accesorio que llegó para reemplazar a las gorras
Durante mucho tiempo, las gorras fueron la opción más cómoda y práctica: disimulan un mal día de pelo, suman personalidad a looks informales y te protegen del sol, pero en la próxima temporada ese lugar lo ocuparán los pañuelos y las bandanas.
Se trata de un accesorio que recupera una estética dosmilera, pero que ahora vuelve reversionado: se lo puede encontrar en versiones estampadas, en colores lisos, con diseños geométricos o motivos florales.
Su variedad y versatilidad permite adaptarlos tanto a propuestas urbanas y desestructuradas como a looks más elegantes y sofisticados. A diferencia de la gorra, el pañuelo sirve tanto para protegerse del sol como para sumar un punto de color o de personalidad a un conjunto básico. Además, no está atado a una sola forma de uso: se puede anudar, trenzar, doblar o combinar de distintas maneras según el momento del día.
Temporada primavera-verano: cómo llevar los pañuelos que están en tendencia
Los pañuelos y bandanas se pueden sumar a looks para diferentes ocasiones y momentos del día. Todo depende del tipo de tela, los estampados y qué outfit se busque lograr. Algunas de las recomendaciones son:
- Con el pelo suelto: anudado apenas por debajo de la nuca, para un efecto relajado y natural.
- Como bandana: ideal para sumarle un detalle llamativo a un outfit básico, atado sobre la frente o hacia atrás.
- Con anteojos de sol: un combo infalible que potencia el aire retro de todo el conjunto.
Entre los usos, se puede atar a la colita o rodeta para sumar un poco de color al look
- Con vestidos livianos: para lograr una imagen más femenina, fresca y sofisticada, perfecta para los días de calor.
- Sobre una colita o rodete: una alternativa práctica para los días en los que no hay tiempo para peinarse, pero igual se quiere sumar un plus de estilo o un detalle al look.
- Como cinturón: se trata de uno de los grandes hábitos vintage que vuelve a ponerse en tendencia.