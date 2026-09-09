Chau a las gorras: el nuevo accesorio que se impone como tendencia en al temporada primavera-verano 2026

Chau a las gorras: el nuevo accesorio que se impone como tendencia en al temporada primave

Hace años las gorras son el accesorio más elegido para completar los looks urbanos, pero con la llegada de la primavera-verano comienza a imponerse otra moda: el pañuelo o bandana. La nueva tendencia se comienza a instalar para los días de calor como el ítem clave para sumar un detalle distinto a cualquier outfit.

{{{htmlAmp}}}

Pañuelos o bandanas: el accesorio que llegó para reemplazar a las gorras

Durante mucho tiempo, las gorras fueron la opción más cómoda y práctica: disimulan un mal día de pelo, suman personalidad a looks informales y te protegen del sol, pero en la próxima temporada ese lugar lo ocuparán los pañuelos y las bandanas.

Las bandanas o pañuelos se imponen como tendencia en esta temporada primavera-verano 2027

Se trata de un accesorio que recupera una estética dosmilera, pero que ahora vuelve reversionado: se lo puede encontrar en versiones estampadas, en colores lisos, con diseños geométricos o motivos florales.

Su variedad y versatilidad permite adaptarlos tanto a propuestas urbanas y desestructuradas como a looks más elegantes y sofisticados. A diferencia de la gorra, el pañuelo sirve tanto para protegerse del sol como para sumar un punto de color o de personalidad a un conjunto básico. Además, no está atado a una sola forma de uso: se puede anudar, trenzar, doblar o combinar de distintas maneras según el momento del día.

Temporada primavera-verano: cómo llevar los pañuelos que están en tendencia

Los pañuelos y bandanas se pueden sumar a looks para diferentes ocasiones y momentos del día. Todo depende del tipo de tela, los estampados y qué outfit se busque lograr. Algunas de las recomendaciones son: