Chau a las arrugas: el ejercicio para activar el colágeno que recomienda una especialista

Después de los 40 años comienzan a aparecer las arrugas e incrementarse la flacidez de la cara. Sin embargo, hay ciertos hábitos por fuera del skincare que se pueden poner en práctica para retrasar las grandes señales del paso del tiempo en el rostro.

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La farmacéutica experta en piel, Helena Rodero, explicó que, por fuera de elegir un sérum antiage y aplicarlo de manera correcta, uno de los grandes sectores es ejercitar la fuerza para evitar la flacidez, ya sea en el gimnasio o en casa.

Estas son las claves para evitar las arrugas y la flacidez en el rostro

En declaraciones a Lecturas, la especialista lanzó una recomendación clave: "La mejor manera de mejorar la flacidez en el rostro que yo conozca es haciendo ejercicio de fuerza". Si bien llama la atención, la farmacéutica remarcó que está comprobado científicamente que el entrenamiento físico de fuerza "mejora la síntesis de colágeno en todo el cuerpo y, por lo tanto, se va a ver reflejado en el rostro".

La gran clave es realizar ejercicios de fuerza que mejores el colágeno

Además, compartió otras dos claves para retrasar la aparición de arrugas y la flacidez facial:

No hacerse masajes faciales: "Si te los haces, evitá que se deforme la piel", recomendó.

"Si te los haces, evitá que se deforme la piel", recomendó. Tener un buen descanso: la especialista señaló que el mal descanso lleva a la flacidez; es el mal descanso. Si estás descansando mal y has tenido buena higiene del sueño, consulta a un especialista, puede ser desequilibrio de la perimenopausia, del propio envejecimiento… Podéis optar por soluciones que no tienen efectos adversos y que os ayudarán a descansar mejor".

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la flacidez?

La especialista señaló que la flacidez suele aparecer en la definición de la mandíbula y en los párpados. "Para mí, eso es lo primero que se nota. Luego, las líneas nasolabiales, el cuello y las líneas de marioneta, todos ellos son signos de pérdida de flacidez", explicó.

La flacidez suele aparecer en la definición de la mandíbula y en los pápados

Además, Rodero señaló que los efectos del envejecimiento suelen ser más notables en personas de piel grasa. "La flacidez se nota mucho en las pieles grasas porque, al tener los poros visibles, parece como si se unieran por haber perdido sustento debajo", indicó.

A la hora de buscar un sérum para combatir el envejecimiento en el rostro, la farmacéutica recomienda los sérums con retinol y péptidos, sumados al protector solar. También remarca que "la constancia" es la gran clave para cuidar correctamente el rostro.