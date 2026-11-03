Cecilia Dopazo tenía 16 años cuando le salieron canas por primera vez. Aunque durante mucho tiempo sintió que debía ocultarlas, encontró en la pandemia la oportunidad de dejarse crecer su pelo natural con canas. Lo que comenzó como una pausa obligada por la cuarentena, se terminó convirtiendo en una decisión personal que modificó su vínculo con su imagen y la manera de vivir el paso del tiempo.

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“Fue muy liberador decir 'soy esto'”, explicó la actriz durante una entrevista con Clarín en 2024. También reconoció que al principio tuvo miedo de que mostrarse con el pelo blanco perjudicara su carrera: “Pensé que no me iban a llamar nunca más y me salió al revés. Fue una gran jugada”.

Su primera aparición pública con las canas al natural había sido en marzo de 2021, en el programa Es por ahí, de América. Allí contó que se teñía desde la adolescencia y que nunca se había planteado dejar de hacerlo. “Nunca me planteaba si me podía dejar las canas, era una obligación taparlas. Pensaba 'que no se note, que queda feo'”, contó en otra entrevista con Clarín el 25 de marzo de ese año.

La actriz también explicó que la cuarentena cambió esa rutina: “Con la pandemia no pude ir más a la peluquería y dejé de teñirme el pelo. Me pareció un nivel de libertad, me siento más libre, me relajé y me hizo tan bien”.

Cómo hacer la transición a las canas

Dejar de teñirse no necesariamente implica esperar meses con una marcada diferencia entre las raíces y los largos. Una de las alternativas es el grey blending, una técnica que combina mechas y reflejos para integrar las canas con el color existente, sin cubrirlas por completo.

También se puede optar por baños de color de menor cobertura, aclarar gradualmente los largos teñidos o simplemente dejar crecer el cabello y acompañar el proceso con cortes periódicos. La elección depende del tono anterior, la cantidad de canas y el estado de la fibra capilar. Lo más recomendable consultar con un colorista antes de realizar una transición.

Las ventajas de dejar de teñirse las canas

Dejar de teñirse puede significar un ahorro de tiempo y dinero, ya que permite reducir las visitas a la peluquería y los retoques frecuentes de raíces. También evita la exposición reiterada a los productos químicos presentes en algunas coloraciones, que pueden provocar irritación o sensibilización del cuero cabelludo.

Otra ventaja es que permite recuperar el color natural del cabello y simplificar su mantenimiento. Sin embargo, las canas pueden tener una textura diferente, ser más ásperas o adquirir tonalidades amarillentas, por lo que requieren cuidados específicos. La hidratación, el uso de productos matizadores y la protección frente al calor ayudan a mantenerlas brillantes y saludables.