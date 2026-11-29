Nahuel Pennisi se casó con Mayra Deleo, su pareja desde hace nueve años y madre de sus dos hijos. La ceremonia se realizó este sábado 29 de noviembre en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán, y tuvo varios momentos emotivos que se volvieron virales en redes sociales.

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Uno de los momentos más especiales ocurrió durante la ceremonia, cuando el músico le dedicó a su esposa el tema Ave María frente al altar. También participó Alma, la hija menor de la pareja, que cantó La Medalla, de Camilo y Evaluna. La celebración fue presidida por el arzobispo Carlos Sánchez.

Quién es Mayra Deleo, la esposa de Nahuel Pennisi

Mayra Deleo es tucumana, diseñadora gráfica y estuvo vinculada al mundo de la música mucho antes de casarse con el artista. Su historia con Pennisi comenzó en 2017, cuando él viajó a la provincia por motivos laborales.

Se casó Nahuel Pennisi con Mayra Deleo, su esposa y exrepresentante

En ese momento, Deleo trabajaba en una productora familiar dedicada a la organización de espectáculos. Durante la visita del músico, lo acompañó en entrevistas y compromisos de prensa. Con el tiempo, el vínculo profesional se transformó en una relación personal y ella comenzó a trabajar como su manager.

Además de acompañarlo en su carrera artística, Mayra también fue parte del crecimiento profesional de Pennisi. Su trabajo como representante la convirtió en una figura cercana a los proyectos y compromisos del cantante, en una relación que con los años combinó lo laboral y lo familiar.

La historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

La pareja lleva nueve años junta y tiene dos hijos: Mateo y Alma. A lo largo de ese tiempo, Deleo acompañó tanto la vida familiar como el desarrollo profesional del músico.

El casamiento llegó después de casi una década de relación y reunió a familiares y allegados en Tucumán, la provincia natal de la novia. La ceremonia tuvo como protagonistas al propio Pennisi y a sus hijos, que también participaron de algunos de los momentos musicales de la celebración.