Así fue el encuentro de Nahuel Pennisi y María Becerra en pleno Movistar Arena

María Becerra inauguró este viernes su histórica serie de diez presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires con un espectáculo cargado de despliegue visual y emocional. Uno de los momentos más celebrados de la noche ocurrió durante el segmento íntimo del recital, cuando la cantante recibió sobre el escenario a Nahuel Pennisi para interpretar juntos Universo paralelo y Tatú.

{{{htmlAmp}}}

El cruce vocal entre ambos artistas generó un clima de profunda sensibilidad en el estadio de Villa Crespo y marcó un contraste notable frente a la energía bailable de los bloques anteriores. Las voces de Becerra y Pennisi se ensamblaron con naturalidad en la reconocida pieza que el músico popularizó junto a La K'onga, así como en la balada de la artista quilmeña, despertando una de las ovaciones más extensas de toda la velada.

La primera función de esta residencia porteña se extendió a lo largo de dos horas y media y consolidó el presente artístico de la cantante. Tras haber hecho historia con sus shows en formato 360° en el estadio River Plate, Becerra trasladó ese mismo concepto escénico al recinto cerrado, logrando una mayor proximidad con los espectadores para lucir los detalles de sus coreografías, los cambios de vestuario y las distintas narrativas que dan forma al universo de Quimera.

Dentro de esa estructura dinámica, la artista reservó un espacio despojado para repasar sus distintas facetas musicales desde un lugar personal. Ese tramo acústico y cercano permitió bajar por unos instantes la intensidad de la fiesta y funcionó como el marco ideal para la aparición de Pennisi, confirmando el poder de convocatoria y la versatilidad interpretativa de ambos referentes de la música argentina.

María Becerra en vivo.

Nahuel Pennisi y Marcela Morelo homenajearon a La Negra Sosa

Durante su presentación en el teatro Gran Rex, Marcela Morelo unió su voz a la de Nahuel Pennisi para rendir un sentido homenaje a la memoria de Mercedes Sosa. La participación especial del cantautor en el concierto permitió celebrar el legado de la histórica referente del folclore nacional y latinoamericano ante un auditorio colmado.

El tributo tuvo lugar inmediatamente después de que ambos artistas interpretaran Ponernos de acuerdo, el tema que grabaron en conjunto para el reciente álbum La Morelo. A continuación, la dupla compartió una celebrada versión del clásico Todo cambia, generando un clima de profunda emoción y comunión con los espectadores presentes en la sala.