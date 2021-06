En el medio del escándalo con Charlotte, Pampita le respondió a Alex Caniggia

El mediático se metió en la discusión entre Pampita y su hermana y atacó a la jurado sin piedad. Pero este miércoles, la modelo salió a responderle para darle fin al escándalo.

Tras abandonar MasterChef Celebrity, Alex Caniggia salió a defender a su hermana Charlotte, por la pelea que tuvo con Pampita en ShowMatch La Academia con declaraciones más que polémicas en torno a la vida privada de la modelo de 43 años. Pero como semejante papelón implica, inevitablemente, una reacción, Carolina "Pampita" Adrohain dio su postura ante el lamentable hecho.

"Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana", escribió de forma muy agresiva el mediático en su cuenta de Twitter, donde además arrobó a La China Suárez, Laflia y a la propia Pampita. Como la desubicación de su comentario llamó la atención de propios y extraños, Paparazzi interceptó a la modelo a la salida de su ciclo de NET TV para que dijera algo al respecto.

Ante la consulta sobre si planea iniciar alguna medida legal contra el mediático, Pampita fue categórica y expresó: “Nunca hice una acción por nada que dijera nadie, así que no”. En cuanto a cómo se sintió tras el ataque del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, la jurado de La Academia disparó: “No le quiero dar trascendencia, no me voy a enganchar, no le quiero contestar nada y no voy a entrar en esa”.

En otro orden, el sitio de espectáculos indagó en si la producción del programa de Marcelo Tinelli se comunicó con ella para solidarizarse debido al peso de las declaraciones del hermano mellizo de Charlotte, pero Pampita fue clara y sentenció: “No me llamaron, pero tampoco lo necesito”. Esto llamaría la atención de cualquiera puesto que la jurado de La Academia amenazó con abandonar Showmatch en el caso de que sume Alexander.

Luego, al momento de averiguar sobre cómo tomó su marido, Roberto García Moritán, las fuertes palabras de Alex, la modelo intentó bajarle el volumen a la situación en lo que a ella respecta y explicó que su marido: “Es un hombre grande, es padre, ve la vida con otra perspectiva. No se engancharía jamás”. Para dar por finalizado el tema, la modelo que cursa su octavo mes de embarazo, insistió: “No quiero dar más lugar a este tema y no voy a participar de nada con respecto a esto”.