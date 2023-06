Decretaron feriado para este miércoles 21 de junio: por qué y qué se celebra

En los últimos días se conoció que este miércoles 21 de junio será feriado. A quiénes alcanza, por qué se festeja y todo lo que hay que tener en cuenta sobre los próximos fines de semana largo en la Argentina.

El fin de semana largo se extendió para algunos afortunados. En los últimos días, se decretó feriado para este miércoles 21 de junio y un sector de la sociedad tendrá la chance de tener un fin de semana extra largo. ¿Quiénes son los beneficiados y por qué se celebra?

En el mes de junio, y de acuerdo al calendario de feriados nacionales en Argentina para 2023, estaban previstos tres feriados: el sábado 17 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; el lunes 19 por feriado puente con fines turísticos y el martes 20 debido a que se conmemora el Día de la bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Sin embargo, y a último momento, se conoció que hay trabajadores que contarán con otro día más para descansar y disfrutar de su tiempo libre en tan sólo cuatro localidades de la Argentina.

Los argentinos suelen aprovechar los fines de semana largo para pasear.

Quiénes tienen feriado el miércoles 21 de junio y por qué se celebra

El feriado del 21 de junio se celebra debido a un decreto del Banco Provincia. El mismo será para aquellos trabajadores del mencionado banco que trabajen para las localidades de Rafael Obligado, Rojas, El Dorado y Leandro N. Alem, que están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado administrativo que se suele otorgar en diversos lugares de la provincia.

El calendario de feriados en Argentina: cuántos quedan en 2023

Julio

Domingo 9 de julio: se recuerda el Día de la Independencia.

Agosto

Lunes 21 de agosto: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Viernes 13 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Feriado con fines turísticos. Lunes 16 de octubre: se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 20 de noviembre: se recuerda el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Viernes 8 de diciembre: Día de la Virgen.

Día de la Virgen. Lunes 25 de diciembre: Navidad.

Diferencias entre feriado y asuetos: cómo se pagan

Los feriados nacionales están regulados por la ley 20.744 de Contrato de Trabajo y son obligatorios para todos los trabajadores del sector privado. Durante estos días, rigen las mismas normas que para el descanso dominical, es decir, el trabajo se considera una excepción y el empleado no está obligado a trabajar. En cuanto a la remuneración, los empleados que trabajen en un feriado nacional tienen derecho a percibir un salario diferencial, que generalmente se establece en un 100% más respecto al salario habitual. Es decir, se les paga el doble de lo que ganarían en un día de trabajo normal.

Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador, a excepción de los sectores bancarios, de seguros y actividades afines, que deben acatar la reglamentación correspondiente. En estos días, los empleados que decidan trabajar recibirán su salario habitual, es decir, el salario simple. En caso de que el empleador decida declarar el día como no laborable, el trabajador igualmente recibirá su jornal completo, sin descuentos.

Es importante tener en cuenta que en los días no laborables, el impacto es mayormente en el sector público. En el sector privado, cada empresa puede definir su propio esquema de trabajo y determinar si ese día será laborable o no, y en caso de serlo, cómo se remunerará a los empleados que trabajen.

A grandes rasgos, durante los feriados nacionales, los trabajadores del sector privado tienen derecho a no trabajar y recibir una remuneración especial, mientras que en los días no laborables, la decisión de trabajar o no depende del empleador y los trabajadores reciben su salario habitual.