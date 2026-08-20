Brad Schoenfeld, especialista en hipertrofia muscular: "Los 70 son los nuevos 50 y en 12 semanas de entrenamiento se logran profundas mejoras".

Perder fuerza y masa muscular no es simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento. La evidencia científica muestra que el organismo conserva su capacidad de adaptarse al ejercicio incluso en edades avanzadas, por lo que comenzar a entrenar fuerza después de los 60 o 70 años puede generar importantes beneficios.

El investigador Brad Schoenfeld, especialista en hipertrofia muscular, lo resume con una frase contundente: “Los 70 ya no son tan mayores. Los 70 son los nuevos 50”. El experto señala que incluso las personas que nunca habían levantado pesas pueden obtener resultados significativos: “En personas de más de 70 años vimos profundas mejoras en la fuerza muscular y en la hipertrofia con programas de entrenamiento de entre 8 y 12 semanas”, explica. Los resultados corresponden a personas principiantes que nunca habían entrenado previamente.

Nunca es tarde para empezar a entrenar fuerza

Schoenfeld conoce de primera mano los efectos que puede tener el entrenamiento en personas mayores. Antes de dedicarse a la investigación, trabajó como entrenador personal y acompañó a miles de personas de diferentes edades. “En mi vida anterior fui entrenador personal antes de convertirme en investigador. Estuve involucrado en el entrenamiento de miles de personas y tuve clientes de 60, 70 y 80 años que nunca habían levantado pesas y obtuvieron enormes beneficios en un periodo de tiempo relativamente corto”, cuenta.

Su experiencia coincide con los resultados de la investigación científica. El especialista menciona un análisis realizado con personas de 70 años o más en el que se observaron mejoras importantes después de incorporar entrenamiento de fuerza. Esto demuestra que la edad no elimina la capacidad de desarrollar fuerza y masa muscular. Incluso quienes comienzan desde cero pueden experimentar cambios relevantes en pocas semanas.

Por qué conviene empezar cuanto antes

Schoenfeld también señala que empezar antes ofrece ventajas. Construir masa muscular durante la juventud permite contar con una mayor reserva física para afrontar el envejecimiento. “Siempre es mejor empezar cuando eres joven. Cuanto antes empieces, mejor. Porque una vez empiezas a perder músculo, recuperarlo resulta más difícil”, explica.

Además, señala que la edad cronológica tampoco determina por sí sola el estado físico. Una persona joven sedentaria puede tener menos fuerza que un adulto mayor que entrena regularmente. “He tenido clientes de 70 años que eran más fuertes y estaban en mejor forma que personas de 20 años que no hacían nada”, concluye Schoenfeld.