Brad Pitt reveló cómo es su dieta para mantenerse saludable a los 62 años: “Intento comer sano y ser creativo”

Brad Pitt, una de las grandes figuras de Hollywood, tiene 62 años y mantiene una vida saludable gracias a una dieta que prioriza los alimentos naturales. Sin embargo, no siempre fue así, la estrella de Hollywood reveló que durante su juventud llegaba a tomar cuatro gaseosas solo por la mañana y tenía una alimentación desordenada.

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De las gaseosas a una alimentación saludable

En declaraciones al pódcast Armchair Expert, de Dax Shepard, Brad Pitt recordó el verano de 1994, cuando todavía buscaba su lugar en la industria, y reveló que sus mañanas consistían en tomar cuatro gaseosas con hielo y no comer nada.

El actor definió ese período como uno de los menos saludables de su vida. El giro llegó con Se7en, la película de David Fincher estrenada en 1995 que le devolvió el entusiasmo por la actuación y, con el tiempo, también lo llevó a replantearse su estilo de vida.

Desde entonces, sus papeles le exigieron transformaciones físicas cada vez más grandes. El caso más recordado fue el de Troya (2004), cuando tenía alrededor de 40 años y debía dar vida a Aquiles. Su entrenador, Duffy Gaver, contó que la dieta de aquella preparación se centraba en pollo, brócoli y arroz integral, con agua como única bebida. Además, durante la preparación del papel, Brad Pitt dejó los cigarrillos.

¿Cómo es la dieta de Brad Pitt a sus 62 años?

Distintos medios que repasaron su rutina, señalaron que el actor sigue una alimentación sencilla, basada en tres pilares:

Proteínas magras: el pollo es el alimento más asociado a su plan.

el pollo es el alimento más asociado a su plan. Carbohidratos complejos: como el arroz integral.

como el arroz integral. Grasas saludables: palta, frutos secos y aceite de oliva.

Además, otra de las claves es que deja afuera los ultraprocesados y prioriza ingredientes frescos y naturales. A su alimentación saludable y equilibrada le suma una rutina de ejercicio en la que combina pesas, cardio y artes marciales. Para el actor, la clave parece estar en la constancia más que en una dieta puntual.

Hace varios años, el actor también reveló que había dejado el alcohol. En una entrevista con GQ Style, en 2017, Pitt mostró cómo preparaba una taza de matcha y contó que había decidido dejar el alcohol: “Me gusta mucho, mucho el vino, pero lo llevé hasta el límite”. Más tarde, en Armchair Expert, relató que se acercó a reuniones de Alcohólicos Anónimos para “reiniciarse”.