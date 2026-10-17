Lydia Bosch, 62 años: "Camino todos los días una hora, hago estos ejercicios y realmente noto resultados"

A sus 62 años, Lydia Bosch mantiene una rutina de actividad física que combina caminatas diarias, entrenamiento de fuerza y una alimentación equilibrada. La actriz apuesta por la constancia para cuidar su salud, preservar la masa muscular y mantenerse activa, siempre priorizando sentirse bien antes que perseguir un objetivo estético.

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"Camino todos los días una hora. Además, lo hago con técnica: zancada larga, glúteo contraído, abdomen activo... siendo muy consciente de cada paso. Es una forma de trabajar el cuerpo con la que realmente notas resultados", explicó Lydia Bosch a la revista ¡Hola!. Su método no se limita a sumar minutos de actividad, sino que también presta atención a la postura y a la ejecución de cada movimiento.

La rutina de ejercicios de Lydia Bosch para mantenerse en forma

La actriz entrena fuerza entre dos y tres veces por semana y complementa las sesiones con caminatas a paso rápido. Según contó en una entrevista con TELVA, organiza su actividad física en función de sus objetivos de salud y bienestar emocional, sin dejar de lado la estética. "Entreno tres veces por semana fuerza e intento caminar a paso rápido una hora al día. Lo hago por salud, por bienestar emocional y por estética, en ese orden", señaló Bosch.

Su entrenamiento incluye ejercicios para trabajar distintos grupos musculares, como zancadas, flexiones en suspensión, remo, elevaciones de brazos con mancuernas y sentadillas con bandas elásticas. También incorporó ejercicios cardiovasculares con cuerdas, conocidos como battle rope, que permiten combinar resistencia y trabajo muscular.

La preparación física adquirió un nuevo significado para la actriz, que se encuentra a punto de convertirse en abuela. En declaraciones a ¡Hola!, contó que ahora también piensa en esa nueva etapa al planificar sus sesiones: "Estoy enfocando ejercicios con mi entrenador pensando en los juegos que voy a hacer con mi nieto".

La alimentación de Lydia Bosch, proteínas y equilibrio

La actividad física es solo una parte de sus hábitos. Bosch también presta atención a la alimentación, con un enfoque que prioriza las proteínas y evita las restricciones excesivas. Para acompañar su entrenamiento y favorecer el mantenimiento de la masa muscular, cuenta con la orientación de su nutricionista, David del Arco.

"Mi dieta está basada en una ingesta alta de proteínas para la conservación del sistema musculoesquelético", explicó la actriz. Entre sus opciones habituales se encuentran el pollo, que suele incorporar a las ensaladas, y alimentos como la ventresca, el pavo y el jamón cocido para sumar proteínas a lo largo del día.

En el desayuno, alterna preparaciones con claras de huevo, cereales, pomelo, queso fresco, frutos secos y frutas. También busca disfrutar de la comida sin convertir la alimentación saludable en un régimen estricto. "Como mucho y disfruto, porque me gusta", contó a Women's Health. Además, su plan contempla momentos para darse algunos gustos, como comer pasta o helado.