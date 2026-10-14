Todas las parejas de Brad Pitt: la lista completa de novias y esposas que tuvo

Tras varios años de perfil bajo y rumores efímeros, el ganador del Oscar encontró una nueva etapa de estabilidad afectiva

El historial sentimental de Brad Pitt ha ocupado las portadas de la prensa internacional durante décadas. Desde romances juveniles hasta matrimonios multitudinarios, la vida amorosa del aclamado actor estadounidense abarca figuras del pop, estrellas de cine, modelos e integrantes del ámbito empresarial.

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Primeros romances en la industria del espectáculo y la música

A mediados de los años 80, antes de alcanzar la fama planetaria con la película Thelma & Louise, el actor mantuvo un noviazgo de dos años con la cantante pop británica Sinitta. Poco después, en el rodaje de la película de terror Cutting Class, conoció a la actriz Jill Schoelen, con quien tuvo un breve romance.

Tras esa separación, la actriz de doblaje Elizabeth "EG" Daily compartió una etapa afectiva con el artista, a quien definió como alguien de "alma profunda" y con un impulso hacia el éxito. En ese mismo período, se lo vinculó con la actriz Robin Givens tras coincidir en Head of the Class, aunque ella desmintió versiones sobre un encuentro con su exesposo Mike Tyson.

A finales de la década de 1980, la actriz Christina Applegate asistió junto a él a los premios MTV Movie Awards de 1989, un evento recordado porque ella decidió marcharse de la gala con otra persona.

De Juliette Lewis a la propuesta de matrimonio a Gwyneth Paltrow

Entre 1989 y 1993, el artista sostuvo un noviazgo formal con Juliette Lewis, con quien compartió elenco en los largometrajes Kalifornia y Too Young to Die. Años más tarde, el propio actor reconoció públicamente el cariño y la admiración hacia su expareja.

En 1994, asistió acompañado por la modelo Jitka Pohlodek al estreno del filme Leyendas de pasión. Tiempo después, en el set del thriller Se7en en 1995, conoció a Gwyneth Paltrow. La pareja se comprometió en diciembre de 1996 en un balcón alquilado en Argentina, pero la relación concluyó en junio de 1997 antes de llegar al altar.

Los dos matrimonios de Brad Pitt: Jennifer Aniston y Angelina Jolie

En 1998 comenzó su historia con Jennifer Aniston. Tras casarse en una gran ceremonia en Malibú en el año 2000, la pareja anunció su separación en enero de 2005 mediante un comunicado conjunto emitido a la revista PEOPLE: "Nos gustaría anunciar que, tras siete años juntos, hemos decidido separarnos formalmente... Esta decisión es fruto de una profunda reflexión".

Su boda en el 2000 con Jennifer Aniston se convirtió en el evento mediático de la época

Posteriormente, en el rodaje de Sr. y Sra. Smith, coincidió con Angelina Jolie. Ambos formaron una extensa familia junto a sus seis hijos y celebraron su boda en 2014 en la finca Château Miraval. En septiembre de 2016, Jolie solicitó la disolución del matrimonio, proceso legal que derivó en la declaración formal de soltería en 2019 y la aprobación del divorcio en diciembre de 2024.

Junto a Angelina Jolie formó una numerosa familia antes de su separación definitiva.

Salidas informales y la relación actual con Inés de Ramón

En los años posteriores a su segundo divorcio, se le asoció en eventos sociales con la arquitecta Neri Oxman -quien negó el romance-, la modelo Nicole Poturalski en 2020 y la modelo Emily Ratajkowski en 2022.

A finales de 2022, Brad Pitt comenzó una relación sentimental con la diseñadora de joyas Inés de Ramón. La pareja se mudó junta a principios de 2024 e hizo su debut oficial en la alfombra roja durante el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de ese mismo año.