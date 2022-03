Brad Pitt se enfrenta a 13 asesinos en el delirante trailer de Bullet Train

Brad Pitt y Sandra Bullock protagonizarán el nuevo tanque de acción de David Leitch (Deadpool 2). Todo sobre Bullet Train, un próximo estreno que podría dar que hablar.

Tras un tramposo teaser con el que calentaba motores, Sony Pictures presentó el tráiler completo de Bullet Train, un divertido y delirante thriller en el que Brad Pitt se convierte en un asesino a sueldo que luchará a contrarreloj contra otros sicarios para poder completar su misión. Dirigida por David Leitch (Atómica, Deadpool 2), un viaje sin escalas en el famoso tren bala japonés se estrenará en cines el 21 de julio.

El ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood se mete en un asesino a sueldo con el pseudónimo de Ladybug. Aparentemente, su misión es sencilla. Debe viajar en el tren bala de Tokio, donde debe recoger un maletín y entregarlo en un punto de recogida. Lo que no esperaba es que hubiera otros interesados en hacerse con el maletín y que tenga que enfrentarse a un buen número de sicarios y mercenarios dispuestos a matar para cumplir con su objetivo. Un viaje lleno de adrenalina que se convertirá en una encarnizada batalla a muerte por llegar al destino en poder del preciado maletín.

Un viaje lleno de asesinos, entre los que están Joey King (Prince), Andrew Koji (Kimura), Aaron Taylor-Johnson (Tangerine), Brian Tyree Henry (Lemon) y Zazie Beetz (Hornet). Brad Pitt no estará solo, puesto que Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara y el cantante Bad Bunny se unen a este sangriento viaje, además de contar con Sandra Bullock como Maria Beetle.

¿Por qué? Censuran el final de El club de la pelea en China

El servicio de streaming chino Tencent Video estrenó El club de la pelea. La película de David Fincher llegó con algunos cambios significativos, ya que su final incluye una novedad con respecto al desenlace original. Una modificación que podría haberse realizado para salvar las limitaciones impuestas por la censura de las autoridades chinas.

La película original termina con el personaje de Edward Norton dándose cuenta de que él y Tyler Durden (Brad Pitt) son la misma persona. El personaje de Norton mata a Tyler después de dispararle, pero en los segundos finales de la película, él y Marla Singer (Helena Bonham Carter) observan cómo el Proyecto Mayhem sigue vivo y unos explosivos destruyen varios edificios.

Sin embargo, en la versión de Tencent Video de la película de Fincher se puede leer un texto tras la explosión que revela que la policía actuó contra los criminales y apresó al protagonista. "Gracias a la pista proporcionada por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara. Después del juicio, Tyler fue enviado a un manicomio para recibir tratamiento psicológico. Fue dado de alta del hospital en 2012", reza el texto.

No está claro si el final fue modificado por decisión de Tencent Video o por orden del gobierno chino. Una fuente desveló a Vice que la película fue editada por el propietario de los derechos de autor y luego aprobada por el gobierno antes de ser apta para su distribución. La editora china de la película, Pacific Audio & Video Co., es una filial de Guangdong TV, de propiedad estatal.

"Jack (Edward Norton) es un personaje insomne y desesperado por escapar de su fatal y aburrida vida. En un viaje en avión conoce a Tyler Durden (Brad Pitt), un carismático vendedor de jabón con una filosofía muy particular; Tyler cree que el perfeccionismo es para los débiles y que es la destrucción de uno mismo lo que realmente hace que la vida merezca la pena. Jack y Tyler forman un club de lucha secreto que se convierte en un éxito arrollador", reza la sinopsis de la cinta, dirigida por David Fincher.

Los censores del Partido Comunista chino suelen estar atentos a mensajes que consideren pueden disrumpir el orden o impactar en métodos criminales e inclusive respecto de la homosexualidad, como el caso de Bohemian Rhapsody (2018) en la que eliminaron todas las escenas relativas al tema o en Alien: Covenant (2017), cinta de la que también se borró un beso entre androides del mismo "sexo". No obstante, en muchos casos la distribuidora de las películas se adelanta a la censura y ofrece una edición alternativa ajustada a estándares autoritarios para evitarse problemas.