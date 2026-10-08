Blanca Romero, 50 años: "Hago estas tres actividades y gracias a ellas me siento en forma y no me duele nada".

Blanca Romero, de 50 años, reveló cuáles son las actividades físicas que practica para estar en forma y sentirse bien. Para la actriz y modelo asturiana, mantenerse activa tiene mucho más que ver con sentirse fuerte, cuidar la salud y encontrar un equilibrio entre cuerpo y mente.

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Su fórmula combina diferentes disciplinas, desde el baile hasta el yoga y el entrenamiento de fuerza, además de una alimentación consciente y una vida cada vez más vinculada a la naturaleza. Además, tiene muy en claro que hacer ejercicio no debería convertirse en otra fuente de presión: "Sufrir por estar bien, ¡no! A veces el cuerpo te pide tirarte en el sofá y hay que dárselo", contó en TELVA.

La rutina de Blanca Romero para mantenerse en forma a sus 50 años.

Baile, pilates y yoga: una combinación que disfruta

La modelo suele levantarse a las 6 de la mañana y dedica parte de sus primeras horas a moverse. Su entrenamiento no se limita a una única disciplina y a lo largo del tiempo incorporó diferentes actividades que le permiten trabajar el cuerpo de maneras diferentes. "Hago baile, pilates, yoga e introduje las pesas en mi rutina de gimnasio", añadió.

El baile aporta movimiento y coordinación, mientras que el pilates y el yoga le permiten trabajar fuerza, movilidad y control corporal. Y en estos últimos años, sumó el entrenamiento con pesas. "Hay que hacer pesas porque te levantas bien, no te duele nada, te sientes en forma", aseguró.

La rutina de Blanca Romero para mantenerse en forma a sus 50 años.

Para Blanca, el trabajo de fuerza también se convirtió en una herramienta especialmente importante durante la menopausia ya que ayuda a mantener mantener la masa muscular y cuidar la salud ósea, dos aspectos especialmente relevantes con el paso de los años. "Para mí, ahora es imprescindible", sostuvo.

La importancia de una alimentación más consciente

Por otro lado, el ejercicio es solamente una parte de sus hábitos y con los años también modificó su manera de alimentarse. La actriz reconoce que cuando era más joven no prestaba tanta atención a su dieta, pero actualmente apuesta por una alimentación más consciente. Entre sus elecciones habituales está reducir determinados productos, como el alcohol o las harinas refinadas.

Algunas de sus opciones de desayuno más elegidas son tostadas de pan integral con tomate y palta, huevos escalfados y café. Además, destacó la importancia de consumir proteína ya que "es muy importante para sentirte fuerte".