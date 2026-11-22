Llega a la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición del Festival de Málaga y San Sebastián. Se trata de un encuentro dedicado al cine español contemporáneo para disfrutarlo en la pantalla grande y los jubilados que forman parte del programa porteño Pase Cultural podrán acceder a las entradas completamente gratis para no perdérselo.

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Cuándo y dónde es el Festival de Málaga y San Sebastián en Buenos Aires

El festival se realizará desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo (ubicado en Av. Triunvirato 4444, en la Ciudad de Buenos Aires). Durante los tres días consecutivos, los asistentes podrán disfrutar de seis películas del cine español contemporáneo, con presentaciones de sus realizadores, sus elencos y productores.

Se trata de una oportunidad ideal para los jubilados porteños, beneficiarios del Pase Cultural, que buscan un plan diferente, ya que podrán ver producciones en una sala completa y sin costo.

Qué películas forman parte del programa

Las producciones disponibles durante el festival español en la Ciudad de Buenos Aires son:

Yo no moriré de amor , de Mɑrtɑ Mɑtute: 26 de noviembre a las 18 hs.

, de Mɑrtɑ Mɑtute: 26 de noviembre a las 18 hs. 5 minutos más, de Jɑvier Ruiz Cɑlderɑ: 26 de noviembre a las 21 hs.

de Jɑvier Ruiz Cɑlderɑ: 26 de noviembre a las 21 hs. Esta soledad , de Jɑvier Giner: 27 de noviembre a las 18 hs.

, de Jɑvier Giner: 27 de noviembre a las 18 hs. Pioneras: solo querían jugar , de Mɑrtɑ Díɑz de Lope Díɑz: 27 de noviembre a las 21 hs.

, de Mɑrtɑ Díɑz de Lope Díɑz: 27 de noviembre a las 21 hs. Iván & Hadoum , de Iɑn de lɑ Rosɑ: 28 de noviembre a las 18 hs.

, de Iɑn de lɑ Rosɑ: 28 de noviembre a las 18 hs. Jaleos, de Isɑki Lɑcuestɑ: 28 de noviembre a las 21 hs.

Quienes quieran conocer más detalles sobre el evento pueden consultar la web oficial: cc25.org/eventos/mass-2026.

¿Cómo reservar las entradas gratis con el Pase Cultural?

Los beneficiarios de la Comunidad Pase podrán asistir al festival de cine español totalmente gratis. Para acceder, es necesario reservar las entradas a través del enlace habilitado: linktr.ee/entradasteatro donde se puede elegir la película que desean.

Allí, podrán seleccionar la producción y deberán completar el formulario de inscripción de la misma. El beneficio se otorgará hasta agotar los cupos disponibles para cada función. Por eso, conviene realizar la reserva con tiempo.

Para dudas o consultas sobre el beneficio, el programa Pase Cultural dispone de una casilla de correo electrónico: comunidadpase@buenosaires.gob.ar. Allí se puede escribir para obtener más información sobre la reserva y la participación en el evento.