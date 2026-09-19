Belén Rueda, 60 años: "Con los años te das cuenta de que dormir bien y usar buenos cosméticos es uno de los mejores tratamientos de belleza que existen".

A sus 60 años, Belén Rueda mantiene una rutina de bienestar en la que el ejercicio, el cuidado de la piel y el descanso tienen un papel importante. La actriz española apuesta por mantenerse activa y entrenar fuerza, pero también aprendió a darle valor a dormir bien y bajar el ritmo, dos cosas que muchas veces son subestimadas.

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Para Belén, el descanso es uno de los mejores tratamientos de belleza. "Con los años te das cuenta de que dormir bien y usar buenos cosméticos es uno de los mejores tratamientos de belleza que existen", asegura Belén Rueda en TELVA. Su filosofía se refleja en pequeños hábitos cotidianos, como dejar el celular al llegar a casa, leer un rato, realizar su rutina de cuidado facial y tratar de desconectar antes de dormir.

El descanso también es parte de su rutina de belleza

Belén Rueda reconoce que su trabajo no siempre le permite dormir todo lo que le gustaría, pero intenta proteger sus momentos de descanso siempre que puede. "No siempre duermo todo lo que debería, eso también hay que decirlo, pero cuando puedo intento respetar mucho el descanso", reconoce.

Por eso, cuando termina una jornada intensa, intenta cambiar el ritmo y alejarse de las pantallas. "Cuando trabajo mucho, llegar a casa y poder bajar el ritmo es muy importante para mí. Procuro dejar el teléfono, leer un poco o simplemente estar tranquila", explica. La es no esperar a estar completamente agotada para descansar, sino incorporar esos momentos de pausa como parte de la rutina.

En este sentido, Núria Roure, psicóloga experta en sueño y colaboradora de Aire Ancient Baths, señala que "hemos convertido el descanso en algo que parece que tenemos que merecer: primero terminamos todo, cumplimos con todo y después, si queda tiempo, paramos. El problema es que así el descanso llega cuando ya estamos saturados". Para la especialista, "descansar no debería ser una recompensa por haberlo hecho todo, sino una parte natural de cómo nos cuidamos".

Dejar el teléfono y leer antes de dormir, un hábito simple que todos podemos hacer

Una de las costumbres que Belén Rueda intenta mantener al final del día es reducir el contacto con el celular. En lugar de continuar conectada después de una jornada de trabajo, prefiere dejarlo a un lado, leer un poco o simplemente estar tranquila. "Procuro dejar a un lado el teléfono, leer y bajar el ritmo", afirma la actriz. Una rutina sencilla que le permite marcar una separación entre el ritmo del trabajo y el momento de descanso.

Además, su rutina de belleza nocturna también funciona como una forma de cerrar el día. "Desmaquillarme, limpiarme la cara, ponerme mis productos... Es como decirle al cuerpo: 'Ya está, el día se ha terminado'", cuenta.

La limpieza facial, un paso que nunca se salta

Aunque llegue cansada después de un rodaje, hay un hábito que Belén Rueda asegura mantener siempre: la limpieza de la piel. "Limpiarme la cara. Siempre. Aunque llegue a casa agotada después de un rodaje, me desmaquillo y me limpio la piel. Es una de esas cosas que ya hago casi de manera automática", sostiene.

Escuchar las necesidades de la piel con el paso de los años

Rueda también señala que su manera de cuidar la piel cambió mucho con el tiempo. Más allá de utilizar determinados cosméticos, considera importante prestar atención a cómo se encuentra la piel en cada momento. "He aprendido que la limpieza es fundamental, que hay que hidratar y, sobre todo, que la protección solar no puede faltar. También he aprendido a escuchar mi piel y ver que no siempre necesita lo mismo", afirma.

Mantenerse activa sin buscar un cuerpo determinado

El ejercicio también forma parte de su estilo de vida. Belén Rueda intenta hacer algún tipo de actividad física prácticamente todos los días, aunque su rutina cambia según los rodajes y los viajes. "Intento hacer algo de ejercicio prácticamente todos los días, aunque mi rutina cambia mucho dependiendo de los rodajes y viajes. Me gusta caminar, nadar y mantenerme activa", explica.

También incorpora entrenamiento de fuerza, especialmente a medida que cumple años. "Intento hacer fuerza porque creo que es fundamental, especialmente a medida que cumples años", cuenta. Lo más importante es que su objetivo no es conseguir un determinado físico. "No busco 'machacarme' ni tener un cuerpo determinado. Busco sentirme fuerte. Creo que esa es una de las cosas que más ha cambiado en mi manera de entender el ejercicio. Para mí también es una forma de despejar la cabeza, de desconectar y de estar conmigo misma".