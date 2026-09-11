Elsa Pataky, 50 años, sobre cómo tener un vientre tonificado: "No necesitas condiciones perfectas, solo tienes que empezar"

Con 50 años, Elsa Pataky sigue apostando por el entrenamiento de fuerza como una de las bases de su rutina física. La actriz y modelo española compartió en sus redes sociales una nueva secuencia de ejercicios centrada especialmente en el abdomen y los glúteos y aprovechó para lanzar un mensaje que resume su filosofía a la hora de entrenar.

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"No necesitas condiciones perfectas. Solo tienes que empezar. No hay excusas", asegura. Más allá de la dificultad de algunos de los movimientos que muestra, la propuesta de Pataky sirve como inspiración para adaptar el trabajo de fuerza a diferentes niveles. Varios de sus ejercicios requieren años de práctica y un gran control corporal, pero otros pueden simplificarse y realizarse sin equipamiento.

Los ejercicios de Elsa Pataky para trabajar el abdomen

Uno de los movimientos que aparece en su rutina es el bear to plank con foam roller, un ejercicio avanzado que combina estabilidad y fuerza abdominal. Desde una posición de apoyo, las rodillas se acercan al pecho mientras se mantiene el control sobre el rodillo.

La actriz también realiza otros ejercicios destinados a trabajar la zona central del cuerpo. Estos movimientos ponen en juego la musculatura abdominal y los flexores de la cadera, además de exigir estabilidad durante todo el ejercicio. Algunos de estos son:

Plancha en sierra con rodillo (foam roller body saw) : movimiento hacia delante y atrás manteniendo los antebrazos apoyados mientras las piernas se desplazan sobre el rodillo.

Elevación de cadera en carpa con rodillo (foam roller plank pike) : desde una posición de plancha, eleva la cadera hacia el techo formando una V invertida.

Descenso de piernas con rodillo lumbar (foam roller leg lowers) : tumbada boca arriba, baja las piernas estiradas de manera lenta y controlada.

Elevación de piernas sobre antebrazos (forearm leg raises) : mantiene el torso elevado mientras sube y baja las piernas.

Flexiones sobre rodillo (foam roller push-up): además de trabajar brazos y pecho, la inestabilidad obliga a mantener el core activado.

También trabaja glúteos y piernas

El entrenamiento de Pataky no se limita al abdomen. La actriz incorpora ejercicios destinados a fortalecer el tren inferior y, especialmente, los glúteos. Entre ellos aparecen la plancha invertida con elevación de pierna, la extensión de cadera con banda elástica, las zancadas estáticas y las zancadas con resistencia mientras realiza un curl de bíceps. Son movimientos que implican principalmente glúteos, isquiotibiales y cuádriceps y que pueden adaptarse utilizando únicamente el peso corporal o una banda.

Cómo adaptar la rutina de Elsa Pataky en casa

Aunque algunos de los ejercicios que realiza la actriz pueden resultar demasiado exigentes para alguien que está empezando, su propuesta no implica tener que reproducir exactamente sus movimientos. Una plancha abdominal clásica puede sustituir a las variantes más complejas con rodillo, mientras que las zancadas estáticas y las patadas de glúteo con banda son alternativas sencillas para trabajar el tren inferior.

La idea principal es comenzar con ejercicios adecuados al nivel de cada persona y progresar poco a poco. En lugar de esperar a tener el equipamiento, el tiempo o las condiciones perfectas, el mensaje de Pataky es apostar por la constancia y convertir el movimiento en un hábito.