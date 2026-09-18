No hace falta esforzarse tanto: "A los 60, levantarse cada dos horas y caminar diez minutos es una estrategia extraordinariamente práctica contra el sedentarismo".

Caminar es una de las formas más simples de mantenerse activo y no requiere equipamiento, gimnasio ni grandes cantidades de tiempo. Además de cuánto caminamos, también importa mucho cómo distribuimos esos minutos a lo largo del día. Para las personas que pasan muchas horas sentadas, levantarse continuamente y caminar unos minutos puede ser mucho más efectivo que caminar varias horas seguidas.

{{{htmlAmp}}}

"A los 60, levantarse cada dos horas y caminar diez minutos es una estrategia extraordinariamente práctica porque no genera la sensación de tener que encontrar una hora libre para cuidarnos", explica José Ruiz, entrenador especializado en cambios físicos y CEO de Malagaentrena, en diálogo con TELVA. El experto plantea que no se trata de elegir entre una caminata larga o pequeños paseos, sino de incorporar ambas posibilidades y evitar que todo el movimiento del día quede concentrado en un único momento.

La mejor estrategia para mantenerse activo y caminar a los 60 años, según expertos.

Por qué conviene repartir las caminatas

Una persona puede caminar durante 40 minutos por la mañana y después permanecer sentada durante muchas horas. Otra puede acumular esos mismos 40 minutos caminando durante cuatro períodos de 10 minutos a lo largo de la jornada. El tiempo total de actividad es el mismo, pero la segunda estrategia permite interrumpir varias veces los períodos prolongados de sedentarismo.

"No es lo mismo caminar 40 minutos por la mañana y pasar las diez horas siguientes prácticamente sentado que repetir parte del movimiento a lo largo de la jornada. Dividiendo evitas que toda tu actividad física quede concentrada en un único momento del día", señala Ruiz. Además, cada vez que nos levantamos de una silla y empezamos a caminar ponemos nuevamente en movimiento músculos y articulaciones que llevaban un tiempo inmóviles.

"Cada vez que te levantas de la silla y empiezas a caminar activas la musculatura de piernas y glúteos, aumentas el gasto energético y obligas al sistema cardiovascular a trabajar un poco más que permaneciendo sentado. También movilizas tobillos, rodillas y caderas después de haber estado un tiempo inmóvil", explica el entrenador.

Diez minutos pueden convertirse en 200 a la semana

La propuesta es sencilla: levantarse aproximadamente cada dos horas y caminar durante 10 minutos. Si se repite cuatro veces al día, se alcanzan 40 minutos de caminata diarios. A lo largo de una semana, esa rutina supone unos 200 minutos de movimiento. Y aunque diez minutos puedan parecer poco tiempo, la acumulación puede ser significativa para una persona que actualmente pasa gran parte de la jornada sentada.

"Si lo mantienes durante meses, estamos hablando de una cantidad considerable de movimiento acumulado. Para una persona que actualmente se mueve muy poco, introducir cuatro paseos diarios puede representar un cambio enorme", afirma Ruiz. Esta estrategia también aumenta el llamado NEAT, es decir, la energía que gastamos mediante los movimientos cotidianos que no forman parte de un entrenamiento estructurado. Caminar, levantarse, desplazarse por la casa o subir escaleras son ejemplos de este tipo de actividad.

La mejor estrategia para mantenerse activo y caminar a los 60 años, según expertos.

Un paseo después de comer también puede ser útil

No todos los paseos tienen por qué realizarse a la misma hora. Uno de ellos puede aprovecharse para caminar después de alguna de las comidas principales. "Cuando caminamos, los músculos necesitan energía y aumentan la utilización de glucosa. Por eso un paseo corto después de comer puede ayudar a moderar la subida de glucosa posprandial", explica el especialista. La idea no es convertir cada comida en una obligación ni hacer que el movimiento genere más presión, sino aprovechar algunos momentos cotidianos para levantarse y caminar unos minutos.

Caminar no reemplaza el entrenamiento de fuerza

Aunque repartir pequeñas caminatas durante el día puede ser una herramienta útil para reducir el sedentarismo, no significa que sea suficiente por sí sola para mantener todas las capacidades físicas a medida que envejecemos. "Cuando una persona pasa de moverse muy poco a caminar 40 minutos diarios, sus piernas reciben un estímulo al que quizá no estaban acostumbradas. Pero debemos diferenciar entre utilizar los músculos y entrenar realmente la fuerza", concluye Ruiz.