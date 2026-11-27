Es muy habitual que si vamos a comer ensalada, elijamos la lechuga y el tomate como ingredientes principales, y a lo sumo alternemos con zanahoria, repollo o rúcula. Sin embargo, hay un universo de verduras y combinaciones que pueden volver un almuerzo o cena en un banquete.
Una ensalada es justamente la combinación de alimentos y si bien a veces menos es más, un mix equilibrado puede ser la clave para comer rico y a la vez saludable. Por ejemplo, los nutricionistas recomiendan sumar alguna proteína al plato, puede ser desde pollo, carne vacuna, hasta huevo, queso y legumbres, en el caso de quienes prefieran evitar alimentos de origen animal o simplemente quieran probar algo distinto.
La clave está en el color. Cuanto más colorido el plato, más nutritivo es. Con esto en mente, se pueden generar una gran cantidad de combinaciones de sabores y texturas. Incluso, hay quienes exploran con las temperaturas y transforman su ensalada en una opción tibia, mezclando hojas y vegetales frescos con otros horneados, como calabaza, zapallo verde y boñato, entre otros.
Receta de ensaladas frescas para variar
Ensalada de quinoa, palta y vegetales
Ingredientes
- 1 taza de quinoa
- 1 palta
- 1/2 pepino
- 1/2 taza de tomates cherry
- 1/4 de cebolla morada
- Perejil fresco
- Jugo de medio limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Lavar bien la quinoa bajo el agua y cocinarla siguiendo las indicaciones del paquete. Dejar enfriar.
- Cortar la palta y el pepino en cubos, los tomates cherry por la mitad y la cebolla morada en tiras finas.
- Colocar todos los ingredientes en un recipiente y sumar la quinoa fría.
- Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta.
- Terminar con perejil fresco picado y mezclar antes de servir.
MÁS INFO
Ensalada de garbanzos, zanahoria y queso
Ingredientes
- 1 taza y media de garbanzos cocidos
- 1 zanahoria
- 1/2 pepino
- 1/2 morrón rojo
- 80 gramos de queso fresco o feta
- Un puñado de perejil
- Jugo de medio limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Si se utilizan garbanzos secos, dejarlos en remojo y cocinarlos hasta que estén tiernos. También se pueden usar garbanzos en conserva, previamente enjuagados y escurridos.
- Rallar la zanahoria y cortar el pepino y el morrón en cubos pequeños.
- Colocar los garbanzos en una ensaladera, incorporar los vegetales y agregar el queso desmenuzado.
- Condimentar con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
- Mezclar y terminar con perejil fresco picado.