Es muy habitual que si vamos a comer ensalada, elijamos la lechuga y el tomate como ingredientes principales, y a lo sumo alternemos con zanahoria, repollo o rúcula. Sin embargo, hay un universo de verduras y combinaciones que pueden volver un almuerzo o cena en un banquete.

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Una ensalada es justamente la combinación de alimentos y si bien a veces menos es más, un mix equilibrado puede ser la clave para comer rico y a la vez saludable. Por ejemplo, los nutricionistas recomiendan sumar alguna proteína al plato, puede ser desde pollo, carne vacuna, hasta huevo, queso y legumbres, en el caso de quienes prefieran evitar alimentos de origen animal o simplemente quieran probar algo distinto.

Cuanto más color tiene el plato, más nutritivo es. Foto: ChatGPT

La clave está en el color. Cuanto más colorido el plato, más nutritivo es. Con esto en mente, se pueden generar una gran cantidad de combinaciones de sabores y texturas. Incluso, hay quienes exploran con las temperaturas y transforman su ensalada en una opción tibia, mezclando hojas y vegetales frescos con otros horneados, como calabaza, zapallo verde y boñato, entre otros.

Receta de ensaladas frescas para variar

Ensalada de quinoa, palta y vegetales

Ingredientes

1 taza de quinoa

1 palta

1/2 pepino

1/2 taza de tomates cherry

1/4 de cebolla morada

Perejil fresco

Jugo de medio limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Lavar bien la quinoa bajo el agua y cocinarla siguiendo las indicaciones del paquete. Dejar enfriar. Cortar la palta y el pepino en cubos, los tomates cherry por la mitad y la cebolla morada en tiras finas. Colocar todos los ingredientes en un recipiente y sumar la quinoa fría. Condimentar con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Terminar con perejil fresco picado y mezclar antes de servir.

Ensalada de garbanzos, zanahoria y queso

Ingredientes

1 taza y media de garbanzos cocidos

1 zanahoria

1/2 pepino

1/2 morrón rojo

80 gramos de queso fresco o feta

Un puñado de perejil

Jugo de medio limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación