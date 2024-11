Una histórica marca de autos cumplió un nuevo año en Argentina y festejó con lanzamientos: cómo son sus nuevos modelos y cuánto cuestan

Cuáles son y cuánto cuestan los nuevos modelos de Mini en Argentina.

Mini cumplió 20 años en Argentina y, con motivo de su celebración, anunció el lanzamiento de su nueva generación de autos que apuesta fuerte: se trata de varias versiones que se suman a la familia de modelos y prometen ser un éxito.

Esta jornada se llevó a cabo en la Residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires. Si bien la noticia pasó por la presentación de esta nueva tanda, algunos históricos se hicieron presentes en la muestra: Mini John Cooper Works Challenge de competición, una unidad de un Mini Coupé 2014, un Mini Cabrio 2023 con el típico British Racing Green y otros ejemplares revolucionario Mini clásico.

Las nuevas generaciones del Mini Cooper, en tanto, se estrenan en el país con la novedad de presentar un nuevo sistema de nomenclatura, que denomina a los distintos niveles de rendimiento de sus motores. Así, las versiones con motorización tradicional de estos dos productos ahora emplean la letra C, mientras que las variantes más potentes mantienen la tradicional S.

Los nuevos Mini para Argentina: qué traen y cuánto cuestan

De 3 y 5 puertas, los nuevos Mini Cooper S vienen con un motor TwinPower Turbo de la marca, de 2.0 litros, cuatro cilindros e inyección directa, que entrega 204 CV de potencia y 300 Nm de torque entre las 1.450 y 4.500 rpm. Con una transmisión automática Steptronic de siete velocidades y doble embrague, el vehículo transmite todo su torque al eje delantero. Con esta configuración, el modelo tres puertas acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, mientras que el de cinco hace lo propio en 6,8 segundos.

Por el lado de los Mini Cooper C, estos ofrecen el motor TwinPower Turbo de 1.5 litros y tres cilindros, con una potencia de 156 CV y 230 Nm de torque. La mecánica se relaciona con una transmisión automática Steptronic de siete velocidades y doble embrague, con tracción delantera.

El Cooper 5 puertas de Mini presenta una estética bastante parecida al anterior, aunque viene con mayor espacio y confort para los pasajeros, al ser 172 mm más largo y poseer una mayor distancia entre ejes (+72 mm) respecto al 3 puertas.

Vale mencionar que las cuatro versiones disponibles que presentará Argentina vendrán con techo panorámico eléctrico, faros LED con regulación de alcance y llantas de 17” como elementos de serie. Las ópticas delanteras y los faros traseros con patrón de luces configurable, en cambio, son exclusivos de las versiones Cooper S.

Finalmente, en cuanto a precios refiere, las nuevas versiones de Mini se comercializan así: el Mini Cooper C Classic 3 puertas, a 48.900 dòlares ; el Mini Cooper C Classic 5 puertas, a US$ 49.900; el MINI Cooper S Classic 3 puertas, a US$ 59.900; y el MINI Cooper S Classic 5 puertas, a US$ 62.200. El Countryman S All4, a su vez, se ofrece con niveles de equipamiento Classic Confort, a US$ 69.900 y Favoured, a US$ 77.900.