El CEO de Ford confesó que no maneja un auto de su marca: ¿Cuál es?

El CEO de Ford llamó la atención de todos al contar cuál es el auto que no es de su marca que lo enamoró.

Un curioso dato relacionado a Ford y puntualmente a su CEO, Jim Farley, llamó la atención de propios y extraños. ¿Qué pasó? Es que el director estadounidense reveló que no maneja un auto de su marca y, además, está “fascinado” con el vehículo.

Esta particular noticia no tardó en recorrer el mundo luego de que Farley tuviera una extensa entrevista con el podcast Everything Electric Show. “No quiero renunciar a él”, refirió respecto al auto que maneja. En este sentido, muchos se preguntaron de cuál se trata.

Cuál es el auto de otra marca que maneja Jim Farley, el CEO de Ford

En los últimos seis meses, Farley quedó enamorado de este auto que comenzó a manejar y no puede dejar. Pese a que no es de Ford, la marca de la que es director ejecutivo, no tuvo miedo en detallar cuáles son las ventajas que tiene.

Se trata nada más ni nada menos que del auto SU7 de Xiaomi, la marca china de tecnología conocida en el mundo por muchos aparatos. En Argentina es conocida, puntualmente, por sus celulares Redmi y sus relojes inteligentes o smart bands.

"Todo el mundo habla del posible Apple Car del futuro, pero el auto de Xiaomi, el SU7, existe y es fantástico", sostuvo el CEO, al tiempo que remarcó que este modelo le hizo tener una “epifanía” sobre la gran distancia que hay entre estos vehículos provenientes desde China y los que ofrecen los tradicionales fabricantes occidentales de autos.

Farley admitió, al tiempo, que no le gusta hablar mucho sobre la competencia, que Ford importó una unidad desde Shanghai y que él está usando en Chicago. Además de estar “fascinado” con este vehículo, sostuvo: “No quiero renunciar a él".

"En occidente, nuestras compañías de teléfonos móviles no se dedican a los autos, no tienen compañías automotrices. Pero en China, tanto Huawei como Xiaomi están dentro de cada vehículo que se fabrica", agregó en la nota.

El SU7 de Xiaomi es un sedán de 5 metros de largo, 1,96 metros de ancho, 1,40 metros de alto y 3,00 metros de distancia entre ejes. Farley, al respecto, destacó que en Estados Unidos "se venden entre 10.000 y 20.000 al mes y se agotan en los primeros seis meses”. “Es una marca de consumo mucho más fuerte que las empresas automovilísticas clásicas", sostuvo.

A menos de un año de su lanzamiento, Xiaomi ya tiene 93 concesionarios oficiales, 57 puntos de servicio técnico y 30 centros de entrega distribuidos a lo largo de 31 ciudades de China. De la mano del SU7, la marca apuesta por alcanzar las 100 mil unidades comercializadas en el mes que viene, algo que le lleva años a otras.

El Xiaomi SU7 que enamoró al CEO de Ford.

"No puedo olvidar el hecho de que los tres de Detroit (en referencia a Ford, GM y Chrsyler) nunca tuvieron realmente un plan. Y no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Esta vez vamos a tener que hacerlo bien desde cero. En Ford tendremos serias dificultades para competir con marcas como BYD, por lo que necesitaremos comenzar con un enfoque completamente nuevo", completó.

El SU7 viene en dos versiones. Una es con tracción trasera de 299 cv de potencia y 400 Nm de torque, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y desarrollar 210 km/h de velocidad máxima, con una batería de 73,6 kWh que le confieren una autonomía de 668 km. La otra, el SU7 Max, ofrece tracción integral (en ambos ejes), con una potencia de 673 cv y un torque de 838 Nm, con lo que acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,78 segundos, alimentado por una batería de 101 kWh que le confieren hasta 800 km de autonomía.