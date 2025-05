¿Cuál es el repulgue que mejor sella la empanada y cómo se hace?

Cuál es el mejor repulgue de empanadas

Uno de los pasos que más dolores de cabeza puede despertar en las personas al momento de hacer empanadas caseras es unir los pliegues y sellarlos con el repulgue. Cualquier paso en falso va a desencadenar que la porción se desarme a medida que recibe calor, el relleno salga a la superficie y se esté lejos del sabor que se pretendía alcanzar.

Las empanadas que se solicitan en casas de delivery cuentan con una gran variedad de repulgues para que uno pueda diferenciarlas al momento de consumirlas. Hay trazados verticales, horizontales, en forma de círculos y con pliegues que disponen palitos o picos. Toda una serie de combinaciones que en muchos casos provoca cierta impresión y admiración en el consumidor por el trabajo realizado.

"De chiquita mi abuela me enseñó a repulgar las empanadas; cada sábado ella las rellenaba y yo era la encargada de cerrarlas y hacer el repulgue. Siempre que las hago me acuerdo de ella", expresó NatachaDiz, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video la muestra realizando con una gran facilidad el cierre de la masa pero con el agregado de que el producto adquiere una forma ovalada al terminar.

Si bien, la mujer no compartió el secreto para hacer un repulgue perfecto, la verdad es que se requiere de práctica para que se pueda alcanzar un trazado que permita cerrar la masa y no se escape el relleno. Hay distintas maneras de aplicar un sellado, pero lo importante es tener paciencia, seguir los pasos del modelo elegido y ensayarlo varias veces para adquirir experiencia y agilidad. Es cierto que algunas técnicas son más fáciles que otras, sin embargo con tiempo se pueden aprender.

¿Por qué pueden explotar las empanadas?

Al momento de elaborar una empanada, se deben considerar tres elementos que son claves para que la misma no explote cuando se encuentra en contacto con el calor del horno o se está friendo en aceite caliente. De esta manera, se logra una porción de calidad donde el relleno se cocinó de forma pero que permanezca intacto en el interior de la masa.

La combinación de temperaturas: al momento de armar una empanadas, el relleno debe encontrar frío a temperatura del ambiente. Lo ideal que es coincida con el de la masa. Caso contrario, el aire se elevará y buscará escaparse por el primer huevo que encuentre.