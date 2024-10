¿Cuál es la original? Por qué algunas recetas de empanadas llevan aceitunas y otras no

Por qué las empandas llevan aceitunas.

No hay dudas de que las empanadas son uno de los platos que se disfrutan en gran parte de la Argentina, además de la enorme variedad que existen porque en cada provincia hay una manera distinta de hacerlas. Aunque hay una receta que expone la presencia de aceitunas y que pareciera ser la original, ya que se replica bastante y es una de las más utilizadas.

Cada una de las provincias que componen al país tiene su propio procedimiento al momento de confeccionar una empanada, debido a que existen maneras distintas de cocinar la carne, las verduras que se utilizan, las especias que se colocan para elevar o atenuar determinados sabores. Sin embargo, un detalle genera un ida y vueltas entre las personas, ya que no todos están de acuerdo con la presencia de las aceitunas.

"No se si es unpopular, pero las empanadas van sin aceitunas. Las mejores empanadas (las del norte del país) no llevan"; expresó A$AP Rocky Sabalero, como figura su usuario en X (Ex Twitter). No es el único que se sumó a la ola de comentarios sobre cómo se debe preparar este alimento. No obstante, su comentario esconde un detalle y no especifica a qué provincia del norte se refiere.

Por ejemplo, en las provincias de Chaco y Jujuy se pueden apreciar recetas de empanadas que señalan la utilización de aceitunas. Mientras que en Salta la elaboración prescinde de este fruto y se orienta más al uso de verduras como es la cebolla y el morrón verde, además de la colocación de cebolla de verdeo y ají molido. Puede que esta fórmula se ajuste a lo que el hombre comentó en su posteo.

Sin embargo, un repaso por algunas provincias permite apreciar que el uso de la aceituna es más común de lo que se cree. En La Rioja, San Juan, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba se incluye dentro de la recetas más tradicionales sobre este plato. Hay otros lugares como la Patagonia en lo que se hace uso de la carne de cordero y pescado o frutos de mar junto al puerro, cebolla y ají picante ahumado. Lo mismo sucede con las del Litoral que llevan ciruela, queso y salsa blanca como agregados distintos a los que se usan tradicionalmente.

