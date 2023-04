Horóscopo semanal del 17 de abril al 23 de abril: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 17 de abril al 23 de abril: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 17 de abril al 23 de abril de 2022. Desde El Destape te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se acercan días llenos de salidas, planes y eventos sociales. El estar rodeado de personas te recargará, y conocer gente nueva que pertenezca a tu misma profesión o intereses te motivará para seguir adelante con tus proyectos. En cuanto a tu salud, cuidado con la comida comprada, podría jugarte una mala pasada. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que experimentes una semana de bajas energías, tristeza o agotamiento debido al efecto de Marte sobre tu signo. Si esto te pasa, intentá sobrellevarlo lo mejor posible y entendiendo que es temporal. No tomes decisiones apresuradas en ningún aspecto de tu vida, especialmente cuando te sientas triste. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Géminis

Es posible que experimentes cambios bruscos de ánimo durante estos días y que esto te lleve a dudar de tus decisiones o hacer cambios de planes inesperados. Esperá a sentirte estable para comunicar algo o emprender riesgos, ya que podrías no estar viendo las cosas con claridad. Si es necesario, tomate unos días de descanso para relajar la mente y tenerla más fresca. Color de la suerte: lila.

Horóscopo semanal de Cáncer

Si estás en pareja, puede que necesites revisar qué tan bien se están comunicando. Algunas sutilezas, como cambios de actitudes hacia el otro, podrían derivar en problemas de comunicación. Intentá ser lo más claro/a posible con tu pareja y reafirmarle lo que sentís. Cuidado con descuidar los detalles en tu relación. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Leo

Cuidado con dejarte llevar por tus impulsos esta semana. No saques conclusiones apresuradas, mejor comunicá lo que sentís y preguntale al otro todo lo que necesites. Si estás en pareja, se acercan semanas muy positivas para la relación y recibirás todas las demostraciones de afecto que necesitabas. Recibirás una excelente noticia con respecto a un nuevo trabajo o proyecto de tu interés. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Virgo

Puede que te sientas aburrido/a con tu rutina o con cómo está tu vida en este momento. En lugar de sentirte mal por esto, podrías analizar qué cosas en tu vida requieren un cambio y qué podés hacer para concretarlo. No hace falta que pienses en grandes ideas, pueden ser cosas pequeñas, como cambiar los muebles de lugar, comenzar una actividad nueva, cocinar una nueva receta o ir a un lugar al que no tenías pensado ir. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Libra

Si estos días experimentás pensamientos negativos, intentá no prestarles atención. No dejes que esto arruine tus planes o que te quite la motivación para emprender nuevos desafíos. En cuanto a lo profesional, si creés que algo no está funcionando en tu trabajo, quizás sea momento de cambiar tus procedimientos. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que necesites una ayuda financiera durante estas semanas. Quizás, debas organizar mejor tus ingresos y analizar en qué podrías recortar gastos. Por otro lado, se acercan excelentes días para reconectar con tu familia y tus amigos. El tiempo de calidad con tus seres queridos hará que tu día a día se vuelva más llevadero. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Sagitario

A nivel profesional, se acercan días de mucho éxito y prosperidad. Verás cómo tus esfuerzos dieron resultados y esto te hará sentirte cada vez más confiado en vos mismo/a. Es importante que cuando vuelvan los momentos de crisis o inseguridad, recuerdes todas las cosas que lograste y te sientas bien por ello. Es un buen momento para hacer planes arriesgados. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Capricornio

Se acercan nuevas oportunidades laborales que podrían enriquecerte a nivel profesional. No te quedes solamente con lo que ya sabés hacer, ampliá tus horizontes y permitite explorar otros rubros que te interesen, mucho más allá de cuánto dinero creés que pueda darte. Dejarte espacio para tu satisfacción personal y tus intereses verdaderos es lo que te llevará al éxito. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Acuario

No te preocupes si estos días notás las energías bajas en un vínculo. Es natural que las personas no siempre estemos en nuestro máximo nivel de intensidad y con entusiasmo. Esto no necesariamente significa algo malo, sino todo lo contrario. Probablemente, significa que estás en un vínculo cada vez más maduro y profundo. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Piscis

Es probable que estés en un momento bastante positivo de tu vida a nivel general. No lo sabotees sobrepensando cosas que no tienen sentido. Analizar de más podría jugarte una mala pasada. Intentá detectar de dónde vienen tus miedos y ansiedades, conversar con un amigo/a o alguien de confianza podría hacerte sentir mejor. Color de la suerte: fuscia.