Horóscopo semanal del 13 de febrero al 19 de febrero: predicción para tu signo

Ya está disponible el horóscopo semanal del 13 de febrero al 19 de febrero de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Estás entrando en una nueva etapa de tu vida. Puede que se acerquen cambios en relación a tu trabajo y tus estudios o que tomes una decisión muy importante para este 2023. Tu perspectiva sobre muchas cosas cambiará para bien. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Tauro

Cuidado con analizar demasiado las cosas. Muchas veces, creemos que por darle vueltas al mismo asunto por mucho tiempo nos llevará a encontrar una respuesta. A veces, simplemente no hay una respuesta. Analizar de más no te dará ningún beneficio y solamente logrará que te sientas agotado/a mentalmente y aún más confundido/a. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Géminis

Es muy posible que exista un vínculo en tu vida (ya sea familiar, amistoso o romántico) que tengas que cortar cuanto antes. Puede que se trate de una persona que te manipula o te hace algún tipo de daño. Recordá que tus prioridades deben ser tu salud mental y tu bienestar general, por encima de cualquier vínculo que tengas. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Cáncer

Muchas veces nos cuesta aceptar nuestros errores y pedir perdón. Puede que esta semana te enfrentes a una situación que te pondrá en un lugar incómodo. Puede tratarse de una pelea con algún ser querido o de una conversación en la que tendrás que sincerarte. No te guardes las cosas, aceptá tus errores y sacate ese peso de encima. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Leo

Se acerca una semana de mucha abundancia. Recuperarás esa paz que tanto buscabas en tu interior. Si lo necesitás, tomate un tiempo para despejar la mente, soltar el celular y las redes sociales y salí a hacer alguna actividad a solas y al aire libre. Estar con vos mismo/a un rato te ayudará a reponer energías. Color de la suerte: turquesa.

Horóscopo semanal de Virgo

No dejes que los pensamientos negativos te dominen esta semana. Puede que tengas miedo de tomar una decisión o que te sientas ansioso/a o angustiado/a por algo que creés que está por suceder. Recordá que lo único real que tenemos es el presente, poné el foco en algo que disfrutes hacer y no te adelantes a los hechos. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Libra

Puede que esta semana tengas que lidiar con una deuda o un problema económico importante. Asegurate de administrar tu dinero lo mejor posible, no gastar en cosas innecesarias y pedir ayuda a alguien de confianza si lo necesitás. No te preocupes, dentro de unas semanas esta situación mejorará. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Escorpio

Es posible que te hayas alejado de alguna amistad que lo único que hacía era hacerte daño. Puede que estés pensando si tomaste una decisión acertada o que se te vengan a la mente pensamientos de arrepentimiento. Recordá que hiciste lo que sentías en el momento y que eso es lo importante. Si sentís que te quedó una conversación pendiente, es el momento de tenerla. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Sagitario

Esta semana, se recomienda que tomes consciencia sobre tus ritmos. ¿Estás llevando un estilo de vida demasiado acelerado? ¿Te estás tomando al menos media hora por día para descansar tu mente? ¿Hay algún cambio que debas hacer urgentemente en tu rutina? Llevar una vida saludable física y mentalmente no es fácil, pero podés empezar por pequeños cambios. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Capricornio

No dejes que tus emociones te dominen esta semana. Esto no significa que debas reprimirte o guardarte cosas que necesites decir, sino que pienses bien tus palabras antes de decirlas en voz alta. Podrías tener algún problema con un ser querido si te dejás llevar demasiado por tus impulsos. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Acuario

Se acercan días de desconexión. Puede que se trate de un viaje, de un evento, de una salida o incluso de un paseo al aire libre. No te dejes abrumar por el estrés el día a día ni que la ansiedad te consuma. Lo que se tiene que resolver, se resolverá antes de que te des cuenta. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Piscis

Esa preocupación que tanto te persigue no es tan relevante como creés. Algo te hará cambiar la perspectiva esta semana y notarás que muchas cosas que tomabas como verdades indiscutibles no eran así. Ver las cosas en blanco o negro no te llevará por buen camino. Pronto entenderás que nada es tan terrible como pensabas. Color de la suerte: celeste.