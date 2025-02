Ape, trader estafado por comprar la cripto LIBRA: "Haré una denuncia"

Uno de los influencers financieros de Estados Unidos que el último fin de semana denunció que fue estafado por invertir en la criptomoneda $LIBRA que difundió Javier Milei aseguró que realizará una denuncia. Ape (conocido en redes sociales como @ApeMP5) prometió: "Vamos a recoger todo el dinero".

Respecto a las medidas que tomará luego del escándalo cripto, afirmó en diálogo con El Destape 1070: "Haré una denuncia y vamos a recoger todo el dinero". Ape reveló que invirtió en $LIBRA porque confiaba en Milei a partir de su promoción en X, pero cuando el fin de semana difundió que perdió un millón de dólar, soltó que ni siquiera sabía su nombre. “¿Cómo logré perder tanto dinero con la mentira de la Argentina? ¡Un millón de dólares! ¿Cuál es el nombre del presidente? Ni siquiera sé su nombre. No sé dónde fue mi dinero”, afirmó el sábado.

"Yo quería sacar millones de dólares, pero me robaron", expresó aunque reconoció que "tenía confianza en ese proyecto de $LIBRA". Ape contó que no durmió en los últimos cuatro días ante la preocupación que padece por perder sus ahorros. "No se qué pasó. Fue muy triste, no he dormido en cuatro días y estoy muy confundido", detalló.

Tras la caída de la moneda de token virtual, diversas figuras del ámbito cripto expresaron su enojo en redes sociales por los cientos de miles de dólares que perdieron. Ape no fue el único ya que también hicieron sus descargos Thread Guy y Clemente.

Este último también habló en El Destape 1070 y reconoció: "Cómo no voy a invertir si lo tuiteó el Presidente". Y siguió: "Pensamos que lo habían hackeado. Pero después vimos que lo posteo en Facebook, en Instagram y después lo RT en Twitter".

Día clave en el Congreso

Tras el escándalo relacionado con el criptoactivo que promocionó Javier Milei, este lunes avanza en el Congreso la presentación de pedidos de juicio político contra el Presidente por parte de diversas bancadas opositoras. Asimismo, se han solicitado convocatorias al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que cite al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y explique el papel del jefe de Estado en la estafa.

En este marco, el bloque de Unión por la Patria presentará un pedido de juicio político contra Milei. "La participación de (Javier) Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes", consideraron desde el bloque al tiempo que anticiparon que van a "avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación".