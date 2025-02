Habló un estafado de Milei: "Cómo no voy a invertir si lo tuiteó el Presidente"

El reconocido trader chileno Clemente contó que invirtió dinero en la estafa Libra porque Javier Milei dio su respaldo y reveló que sus amigos perdieron más de 200.000 dólares en la cripto.

"El viernes en la noche Javier Milei posteó este tuit para promocionar Libra y conociendo a Javier con el mundo que había estado antes, creíamos que había sido un hackeo. Pero después lo publicó en Instagram y en Facebook y por último hizo un reposteó en Twitter. Te enviaba todo a un sitio que era un poco raro, pero lo recomendó Milei", sostuvo Clemente.

Llueven las denuncias contra Javier Milei por la estafa cripto

Al presidente Javier Milei le empiezan a llover denuncias penales por haber promocionado una estada a través del memecoin $LIBRA. El radical, Agustín Rombolá firmó una de las presentaciones en la que lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y por intervención en el mercado de bienes negociables para alterar su valor. Muchas se hicieron ayer a primera hora y según indicaron fuentes judiciales a Infobae ya hay más de 100.

En la denuncia a la que accedió El Destape, Rombolá pone en duda que Milei no tuviese vinculación con Kip Protocol (cuyo Director Ejecutvio es Julián Peh) -argumento del Presidente- ya que Peh se vio con Milei en el Hotel Libertador el 19 de octubre del año pasado. "Por los hechos no es para nada creíble que Javier Milei no esté interiorizado de este proyecto' y la sconsecuencias que traerían sus acciones", argumentó Rombolá. Además,contó que la firma Kip Protocol se desentendió de cualquier responsabilidad y dijo el lanzamiento del token y la creación del mercado fueron manejados por otra firma representada por David Hayden, que casualmente fue recibido por Milei en Casa Rosada el 30 de enero de este año. Para dolor de cabeza de Milei, ayer Hayden publicó un video en el que afirma que es "asesor" del Presidente y que trabaja junto a él en "estos temas".

El dirigente radical enumeró varios hechos como la reunión que tuvo Milei con el desarrollador de la criptomoneda; la publicación y promoción en redes de $LIBRA y cómo al instante ese activo se revalorizó; y el argumento compartido por la firma que creó $LIBRA en donde se desvinculó del proyecto para concluir que Milei podría "haber tenido pleno conocimietno de toda la maniobra". Y remató: "Que la realizó con intención, voluntad, de forma planificada y coordinada y con el objetivo de lograr las terribles consecuencias que terminaron sucediendo".