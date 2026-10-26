Así votaron Carminha y Nina de Avenida Brasil en las elecciones entre Lula y Bolsonaro

Las elecciones presidenciales del 2026 en Brasil volvieron a llegar a un balotaje histórico entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Si bien el candidato opositor de derecha se impuso por 47% a 45% en la primera vuelta, ya en la segunda todo parece haber cambiado y en parte también tiene que ver con el apoyo de varios artistas que fueron importantes. Entre ellos, por ejemplo tuvo todo el elenco de Avenida Brasil que apoyó a su candidato predilecto: desde Carminha hasta Nina.

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Los artistas no se quedaron afuera de esta disputa muy pareja según las encuestas previas, por lo que hubo varios actores y actrices que se pronunciaron públicamente a favor de uno de los dos candidatos.

Así votó Xuxa

En medio del balotaje en las elecciones presidenciales de Brasil, la cantante y actriz, Xuxa sorprendió en Rio de Janeiro con su voto y su apoyo a Lula. La reconocida conductora realizó un gesto en Libras (Lengua Brasileña de Señas) conocido como el "señal de Lula", relacionado con el actual presidente y candidato.

Este acto fue interpretado como una clara muestra de respaldo hacia Lula en un momento clave del proceso electoral. Xuxa ya había expresado públicamente su preferencia por el líder político en sus redes sociales, donde compartió contenidos a favor de Lula y críticas hacia la candidatura de Flávio Bolsonaro. Es llamativo porque, durante mucho tiempo, Xuxa había mostrado apoyo a partidos opositores al PT, pero en este último tiempo todo cambió.

Además de Xuxa, otras figuras emblemáticas de la televisión brasileña manifestaron abiertamente su apoyo al presidente durante esta definición electoral. El respaldo de estas celebridades se sumó a una tendencia de artistas que hicieron públicas sus elecciones en el segundo turno.