Dormir en la planta alta, recibir visitas abajo y guardar las cosas en un tercer nivel puede funcionar sin inconvenientes durante años, pero las necesidades cambian. Subir una valija, trasladar las compras o llegar al dormitorio cuando la movilidad se vuelve más difícil puede convertir a la escalera en un obstáculo cotidiano; en esos casos, aparece la posibilidad del ascensor.

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En ese contexto aparece una pregunta: ¿se puede instalar un ascensor en una casa que ya está construida? La respuesta es sí, en algunos casos. Existen equipos pensados para viviendas particulares que pueden incorporarse a una propiedad existente, aunque la posibilidad concreta depende del espacio, la estructura, las necesidades de quienes la habitan y las normas de cada localidad.

Eso no significa que cualquier modelo sirva para cualquier casa ni que siempre alcance con colocar una cabina. Antes de tomar una decisión conviene revisar qué obra requiere la instalación, cuánto espacio ocupa, qué gastos suma y qué sucede si se corta la luz.

Cómo se instala un ascensor en una casa ya construida

A diferencia de una vivienda proyectada desde el comienzo con un lugar reservado para el ascensor, en una casa existente hay que buscar un recorrido posible entre las plantas. Según la distribución, podría evaluarse un espacio interior o una ubicación exterior, siempre que las condiciones de la propiedad y la normativa lo permitan.

Una de las alternativas son las estructuras autoportantes, que sirven de soporte para el equipo y son un proyecto de diseño de ascensor residencial de la Universidad Tecnológica Nacional, publicado en 2016. El mismo describe una estructura de este tipo pensada para armarse por partes dentro de la vivienda; se trata de un ejemplo técnico, no de una solución aplicable a todas las propiedades.

Ascensor en casa.

La empresa SERVAS, por su parte, informa que su línea residencial Simplicity ofrece configuraciones para viviendas existentes con estructura metálica autoportante. La firma también describe la posibilidad de integrar equipos en un pasadizo tradicional de hormigón; las condiciones y la obra necesaria deben confirmarse para cada proyecto.

Autoportante no quiere decir que nunca haya que hacer obra: puede ser necesario abrir un paso entre plantas, adaptar accesos o intervenir instalaciones existentes. Un profesional debe evaluar qué se puede hacer y cómo afecta a la vivienda antes de definir el lugar.

Qué hay que revisar antes de elegir un ascensor para la casa

El primer paso no es elegir el acabado de la cabina, sino pensar quiénes van a usar el equipo y cómo llegarán hasta él. Una persona que utiliza silla de ruedas, por ejemplo, necesita que se analicen no solo las dimensiones interiores, sino también el ancho de las puertas y el espacio para entrar, salir y maniobrar en cada planta.