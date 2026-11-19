En medio del paisaje urbano de Mar del Plata existe una propiedad que parece trasladar a sus visitantes a otra época y a otro lugar del mundo. Se trata de Villa Victoria, una residencia de madera y hierro que llegó desde Inglaterra a comienzos del siglo XX y que, décadas más tarde, se transformó en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

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Ubicada en Matheu 1851, la casona está estrechamente vinculada con la historia de Victoria Ocampo, escritora, ensayista y una de las figuras intelectuales más importantes de la Argentina. Sin embargo, su historia comenzó antes de que ella se convirtiera en su propietaria.

Villa Victoria es una residencia de madera y hierro que llegó desde Inglaterra a comienzos del siglo XX.

La vivienda fue construida en Inglaterra en 1912 por la firma Boulton & Paul Ltda. para Francisca Ocampo de Ocampo, tía abuela y madrina de Victoria. Su particularidad era el sistema de construcción, se trataba de una casa prefabricada, realizada con piezas de hierro y madera que fueron transportadas en barco hasta la Argentina para luego ser ensambladas en Mar del Plata. Ese origen explica buena parte de su singular arquitectura, que todavía hoy llama la atención de quienes recorren la zona.

Una casa europea en plena costa argentina

Villa Victoria no es una construcción aislada ni responde a un único estilo arquitectónico. El predio reúne tres edificaciones diferentes: la residencia principal, de inspiración inglesa; la casa de los caseros, de estilo francés; y otra construcción de características italianas, que originalmente estaba destinada al personal de servicio y tenía un garaje doble con salida a la calle Matheu.

Los jardines, las galerías y los distintos ambientes completan un conjunto que conserva el espíritu de las antiguas residencias de veraneo de principios del siglo pasado. Victoria Ocampo heredó la propiedad durante la década de 1920 y la convirtió en mucho más que una casa para pasar los meses de verano. Allí organizaba reuniones, cenas y encuentros que reunían a personalidades de la literatura, el arte y el pensamiento.

Por sus habitaciones pasaron escritores e intelectuales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Gabriela Mistral, Waldo Frank, Roger Caillois y Eduardo Mallea, entre muchos otros. La residencia funcionó así como un espacio de intercambio cultural, en sintonía con el proyecto intelectual que Ocampo desarrollaba a través de la revista y la editorial Sur.

El destino de la residencia después de Victoria Ocampo

La historia de Villa Victoria también tuvo un capítulo decisivo después de la muerte de su propietaria. Ocampo había donado la residencia a la UNESCO, pero, tras su fallecimiento, el organismo resolvió rematar la propiedad y sus muebles para afrontar los gastos de mantenimiento de Villa Ocampo, otra de las casas vinculadas con la escritora, ubicada en San Isidro.

Finalmente, a comienzos de 1981, la Municipalidad de General Pueyrredon adquirió la residencia y la convirtió en un espacio cultural abierto a la comunidad. Actualmente, el lugar funciona como Centro Cultural Victoria Ocampo y permite conocer parte de la historia de la escritora y de la vida cultural argentina del siglo XX. Entre sus atractivos se encuentran el mobiliario original de su habitación, ejemplares de la revista Sur, obras literarias, exposiciones y distintas actividades culturales y educativas.