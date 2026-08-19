Las arquitectas coinciden: "Un azulejo bien elegido sigue siendo una de las mejores soluciones para la cocina".

Los azulejos son considerados obsoletos cuando pensamos en diseñar una cocina en 2026, pero esto no es así. Muchas arquitectas y diseñadoras de interiores coinciden en que sigue siendo un clásico para la cocina que jamás va a pasar de moda y que puede darle vida a cualquier espacio si elegimos los azulejos correctos.

Las expertas de Emmme Interiorismo aseguran en Arquitectura y diseño que el problema no está en el azulejo en sí, sino en la manera en que se usa. "El azulejo no envejece mal por sí mismo. Hay algunas aplicaciones muy marcadas, o con patrones excesivamente protagonistas, que sí pueden cansar antes. Además, las juntas tienden a ensuciarse y requieren más mantenimiento, lo que influye en la percepción que se tiene con el paso del tiempo", explican. Por eso, para las arquitectas, una buena elección puede hacer que este revestimiento siga siendo una alternativa actual durante años.

Azulejos en tendencia para este 2026.

Las especialistas no dudan en recomendarlo para este ambiente. "Un azulejo bien elegido sigue siendo una de las mejores soluciones para la cocina", sostienen desde Emmme Interiorismo. La clave está entonces en saber elegir el diseño, el tamaño, el acabado y la combinación con el resto de los elementos. No se trata necesariamente de buscar el modelo más llamativo o novedoso, sino de conseguir que el revestimiento dialogue con los muebles, las encimeras y los demás materiales presentes en el espacio.

En esta misma línea se expresa la interiorista Olga Santos, fundadora de Santos Design, quien considera que prácticamente ningún material queda completamente fuera de moda. "Es importante empezar diciendo que, bajo mi punto de vista, casi ningún material o acabado está obsoleto (...) realmente creo que el secreto está en saber aplicarlos, combinarlos y tener en cuenta el diseño general del espacio", explica.

Por eso, incluso algunos acabados que actualmente tienen menos presencia pueden seguir funcionando si se utilizan de manera equilibrada. Un ejemplo es el azulejo de imitación mármol con acabado brillante, que puede combinarse con piezas lisas, mates y de colores neutros para conseguir un resultado más actual.

"El azulejo brillante actualmente no estará en tendencia, pero aplicado y combinado con otros materiales y elementos, hace que el baño se vea completamente actual y atemporal", señala Santos.

Los acabados que se usan en azulejos este 2026

Aunque los azulejos continúan vigentes, las tendencias en decoración sí han cambiado la manera de utilizarlos. Los acabados ultrabrillantes o esmaltados, que tuvieron mucho protagonismo en otras épocas, actualmente aparecen con menor frecuencia. "Los acabados ultrabrillantes o esmaltados (especialmente en azulejos de baños y cocina) no es que estén obsoletos, pero sí que están en menos uso, a diferencia de otras épocas pasadas", explica Olga Santos.

En su lugar, los acabados mate y satinados ganan terreno, ya que aportan una apariencia más sobria y contemporánea. También ha cambiado el tamaño de las piezas: los formatos grandes son cada vez más habituales en cocinas y baños. "Los azulejos de formato pequeño fueron muy utilizados por su capacidad de crear diferentes composiciones y patrones, pero ahora la tendencia es el formato XL", señala la interiorista.

Actualmente, la preferencia está en utilizar "azulejos más grandes, con juntas mínimas y en acabados mate o satinado". Según Santos, esta elección busca conseguir un "efecto de continuidad que eleva visualmente el espacio y facilita la limpieza".