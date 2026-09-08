Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para estar en forma a los 79 años: "Tomo el mismo batido de proteínas que me acompañó en la edad de oro"

Arnold Schwarzenegger ya tiene 79 años, pero se mantiene en forma igual que a sus 30. Según reveló el actor, además del entrenamiento diario y una dieta equilibrada, el secreto está en su batido proteico. "Sigo tomando el mismo que me acompañó en la edad de oro del culturismo", aseguró.

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Así es el batido de proteínas que consume Schwarzenegger para mantenerse en forma

En una entrevista con Men’s Health, Schwarzenegger explicó que el objetivo de su licuado proteico es obtener energía y nutrientes claves para complementar el ejercicio físico. En detalle, los ingredientes que lleva son:

250 mililitros de leche de almendras

60 mililitros de jugo de cereza

Una banana

Una cucharada de proteína en polvo

Un huevo crudo completo, incluso con la cáscara.

Si bien el huevo crudo llama la atención, la clave estaría en que la cáscara está formada por carbonato de calcio que podría aportar el mineral procesado de la manera adecuada. Sin embargo, si bien al actor le da efecto positivo, siempre es necesario consultar con un profesional y tener en cuenta los peligros que podría conllevar para la salud consumir ciertos alimentos crudos, como el huevo.

Arnold Schwarzenegger complementa su alimentación y entrenamiento con un licuado de proteínas

En un comienzo, el licuado tenía ocasionalmente tequila o schnapps, ya que hace años se pensaba que las bebidas alcohólicas podían favorecer la circulación sanguínea y que las proteínas llegaran antes a los músculos. Sin embargo, esa idea se descartó con el tiempo y dejó de utilizarlo.

El licuado se incorpora a una dieta con otras fuentes de proteína y nutrientes; el actor señaló que redujo la cantidad de alimentos de origen animal de su dieta, aunque no los eliminó por completo. "Para las proteínas, mis alimentos principales son los huevos, el salmón y el pollo. Pero cada vez consumo más hamburguesas vegetarianas con legumbres como lentejas y frijoles", explicó Schwarzenegger.

¿Cuál es el mejor momento del día para tomar el batido proteico?

Respecto a la costumbre de muchos atletas, fisicoculturistas o amantes del gimnasio que consumen proteína y recomiendan hacerlo en un momento determinado del día, Schwarzenegger descartó que sea necesario incorporarlo en un momento específico.

"La realidad es que al cuerpo le da igual; el cuerpo simplemente adora las proteínas y las vitaminas durante todo el día, las 24 horas. ¿Por qué me dicen que tengo que tomarlo a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, o después de entrenar? Puedo tomarlo antes de ir al gimnasio y puedo tomarlo después de ir al gimnasio. Da igual", consideró.