Para mayores de 60 años: la prueba de 30 segundos que revela si todavía tenés fuerza y el equilibrio

Pararse en puntas de pie y sostenerse ahí durante un rato puede parecer algo simple, pero es un entrenamiento clave que, según los especialistas, logra medir el estado real de la fuerza y el equilibrio. Se trata de una prueba que logra ejercitar y revisar cómo están las capacidades que empiezan a resentirse con el paso de los años si no se entrenan.

{{{htmlAmp}}}

Por qué pararse en puntas de pie puede ser clave para tu estado físico: qué dice

El entrenador español Álvaro Puche, autor del libro Entrenamiento de fuerza para personas mayores, señaló que elevar los talones del piso y mantenerse en puntas de pie activa los músculos de la pantorrilla —gemelos y sóleos— que son los principales responsables de sostener el arco del pie y, con él, gran parte del equilibrio general del cuerpo.

La prueba puede ser señal de tu fuerza y equilibrio

"Las elevaciones de talones implican fortalecer músculos flexores plantares. Cuando el ejercicio se da con las rodillas extendidas, el trabajo es más de gemelos. Si la elevación de talones la hacemos con la rodilla en flexión, entonces lo que más activamos son los soleos. Ambos (gemelos y soleos) actúan en conjunto para fortalecer el arco plantar, dotándonos de más estabilidad y mejor equilibrio", explicó Álvaro Puche.

Y remarcó: "No hay persona que tenga fuertes los gemelos y los sóleos que no tenga una buena estabilidad".

¿Cómo es la prueba para comprobar el nivel de fuerza y equilibrio?

La prueba de pararse en puntas de pie es simple y se puede hacer en cualquier lugar, aunque es clave hacerlo descalzo, ya que el calzado, sobre todo el de punta angosta o suela gruesa, puede modificar por completo el resultado al limitar el movimiento natural de los dedos. El especialista, señaló un tiempo de referencia que debería lograr sostener cada persona a su edad:

A los 40 años: al menos 40 segundos con los talones elevados.

A los 50 años: al menos 30 segundos.

A los 60 años: al menos 25 segundos.

Sostener esos tiempos, explica el entrenador, es una señal de que el nivel de fuerza en gemelos y sóleos alcanza para asegurar una buena base de estabilidad en el pie. Sin embargo, dependen también en cada caso de la contextura física de cada persona.

En caso de no llegar a los tiempos de tu edad, el especialista recomienda entrenar la zona y asegura que en apenas tres o cuatro semanas ya es posible desarrollar la fuerza suficiente. Ese progreso, además, repercute en la pisada, la espalda, el tórax y las rodillas.

Hay una excepción a tener en cuenta: las personas con hiperlaxitud de tobillo pueden dar un resultado que no refleja su verdadera condición física. Son casos poco frecuentes, pero vale la pena considerarlos antes de sacar conclusiones apuradas.