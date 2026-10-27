Es argentino y creó una app que te encuentra la ropa que buscás sin recorrer mil tiendas

Encontrar una prenda online puede convertirse en una tarea interminable que consiste en recorrer páginas de distintas marcas, revisar redes sociales, pasarse horas en negocios y comparar opciones sin llegar a una decisión. Para simplificar este proceso, el emprendedor argentino Franco Filiberto Balcedo, de 29 años, creó Findclo, una aplicación que reúne ropa de diferentes marcas en un mismo lugar y permite encontrar productos sin tener que buscar tienda por tienda.

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La propuesta apunta a quienes saben qué quieren comprar, pero no necesariamente dónde encontrarlo. En lugar de ingresar a cada tienda por separado, los usuarios pueden explorar diferentes opciones desde una sola plataforma y, cuando eligen una prenda, acceder directamente a la tienda oficial de la marca para concretar la compra.

Findclo, la app que te ayuda a encontrar ropa en un solo lugar.

"Me pasaba a mí: perdía horas buscando una prenda y terminaba comprando cualquier cosa por cansancio. Quería algo donde busques una vez y listo", cuenta Balcedo sobre el origen de la iniciativa. La app es muy intuitiva y fácil de usar y cuenta con diferentes filtros de categoría, tipo de prenda, material, precio, calce y fit, color y muchos más.

Cómo funciona Findclo, la app argentina para buscar ropa

La aplicación permite buscar prendas y consultar alternativas de distintas marcas en simultáneo. Además, ofrece categorías para explorar productos según el tipo de ropa o calzado, desde jeans hasta vestidos, camisas, buzos, zapatos y zapatillas. Entre todas sus funciones, Findclo incluye una lista de Deseados para guardar las prendas que les interesan a los usuarios y una sección de Recomendados que ofrece opciones según sus preferencias.

La plataforma no realiza la compra directamente, sino que funciona como un punto de encuentro entre quienes buscan ropa y las tiendas que la comercializan. Una vez que el usuario encuentra lo que necesita, puede dirigirse al sitio oficial de la marca para continuar con la operación. Según su creador, la idea también propone una forma diferente de descubrir productos en internet, donde gran parte de lo que aparece en pantalla depende de los algoritmos de las redes sociales: "Findclo está pensada al revés: vos decís qué buscás y la app lo encuentra por vos", explica.

Findclo, la app que te ayuda a encontrar ropa en un solo lugar.

Dónde descargar la aplicación

Findclo ya está disponible para descargar en Google Play y App Store. Además, se puede acceder a la plataforma a través de su sitio web, findclo.com. El proyecto también contempla la incorporación de nuevas marcas y las empresas de indumentaria interesadas en aparecer en la aplicación pueden sumarse a la plataforma. De esta forma, Finclo busca simplifiar la experiencia cotidiana de comprar ropa por Internet, sin pasarte horas frente a una pantalla saltando de una tienda a otra.