Mafalda, la famosa historieta del argentino Quino, llevará sus reflexiones a la televisión

(Elimina palabra sobrante en el título. No cambia el texto)

Por Candelaria Grimberg

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Mafalda, la niña argentina de clase media preocupada por el mundo, saltará del papel a la pantalla en una nueva serie documental de televisión que buscará revisar la famosa historieta desde una mirada feminista.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Releyendo: Mafalda", la serie sobre la tira creada por Joaquín Salvador Lavado, conocido como "Quino", que pasó de ser un símbolo de la cultura argentina a convertirse en un icono reconocido mundialmente, llegará a Disney+ y Star+ el 27 de septiembre.

"Quino construyó una historia con personajes muy humanos a través de la mirada de los niños, que dicen unas barbaridades terribles sin ninguna anestesia. Construye sentidos, denuncias y declaraciones de principios a través del humor", dijo a Reuters en una entrevista reciente Lorena Muñoz, quien dirigió la serie.

La serie documental de cuatro episodios de 30 minutos plantea una revisión de la historieta a través de una mirada feminista y una reconstrucción del contexto histórico en el que fue escrita, destacando sus críticas a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en la década de 1960.

Actualmente los libros de Mafalda se editan en 28 idiomas y se distribuyen en muchos países del mundo.

"Siendo una historieta tan local, me parece impresionante que hasta en Japón se sientan identificados con la historia y sus personajes. No tengo palabras para explicarlo", dijo Muñoz, quien también dirigió "Gilda, no me arrepiento de este amor" y "El Potro, lo mejor del amor".

"Releyendo: Mafalda" recompone los primeros bocetos, apariciones e inspiraciones de la historieta, además de presentar un análisis minucioso de Susanita, Felipe, Libertad y Manolito, algunos de sus entrañables personajes, y sus roles.

Historietistas como Liniers, Maitena y Tute aparecen en la serie releyendo algunas de las tiras más conocidas, junto a otras personalidades amantes de Mafalda como el jugador de baloncesto argentino Manuel Ginóbili, la actriz mexicana Consuelo Duval y el actor y cineasta español Santiago Segura.

La directora había sido convocada a finales del 2019 para hacer la serie, e incluso se publicaron tráilers en el 2020, pero quedó demorada por la pandemia. A principios del 2023 fue nominada como mejor documental en la sexta edición del Festival Canneseries, si bien su estreno comercial será el miércoles.

"Vivo a un par de cuadras de donde vivía Quino cuando construyó a Mafalda como personaje. Me acompaña desde que soy muy chica, así como acompaña a mis padres y a mis hijos", confesó Muñoz, quien espera que fenómeno continué trascendiendo las fronteras no solo geográficas sino también generacionales.

"Esta es una nueva lectura. Es una manera de que la obra se siga difundiendo y se siga leyendo", concluyó.

Con información de Reuters