Cada mañana, de lunes a viernes, Antonio Laje asiste a América TV para llevar adelante el programa de noticias Buenos Días América. Curiosamente, este miércoles 17 de marzo y mientras leía algunas opiniones de los televidentes por medio de mensajes de Telegram, uno lo sorprendió y lo insultó al aire. El conductor no la dejó pasar, estalló de furia y se descargó.

Laje, que con su compañera estaban repasando los precios de la nafta según los televidentes que se comunicaban vía Telegram, se encontró con un testimonio que no le gustó en absoluto: "Laje sorete". Pese a que la conductora María Belén Ludueña intentó seguir de largo con el asunto, el periodista se tomó unos minutos y respondió.

"Son opiniones, chicos, son opiniones. Qué se yo... no tengo ningún problema, son opiniones. Te doy la cara y me la banco todos los días, no como vos que lo escribís en un mensaje erróneo", manifestó Laje, que pese a que intentó mantener la calma, demostró que le molestó muchísimo la actitud del televidente.

Luego de que su compañera de trabajo asintiera, el conductor de América TV resaltó que el insulto no le afecta, aunque demostró lo contrario porque continuó extendiendo su descargo: "No me preocupa realmente, lo que siempre pido es que... si no te gusta lo que yo digo, no tenés que verme. Es un contrasentido: estás mirando, escribís y estás insultando. Decí lo que pienses, pero sin insultar".

Laje cuestionó a Fernán Quirós por las vacunas:

A través de la pantalla de América TV, Antonio Laje disparó contra Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien en una entrevista con Intratables no respondió si la gente debe o no vacunarse contra el coronavirus. Esto molestó al conductor, quien reaccionó con un picante comentario.

"Extrañísima la respuesta. Lo que plantea Fabián (Domán, conductor de Intratables) es un escenario en el que están todas las vacunas y que hay vacunas. La verdad, lo que nos están diciendo, es que hay que vacunarse. Lo que hubiera esperado es que obviamente hay que vacunarse. Y si hay vacunas, primero serán los de riesgo, lo que vos quieras, la respuesta inmediata es 'si, hay que vacunarse', expresó Laje.

Asimismo, explicó cuál fue la sensación que le dejó la actitud del ministro de Salud de la Ciudad: "Me parece que está más por 'no, no te vacunes' que por la vacunación. Nosotros no somos médicos. Suponemos y nos están diciendo sistemáticamente por todos lados que la única solución es vacunarse, y el planteo que hace Quirós termina siendo muy extraño".