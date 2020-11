El periodista de Andy Kusnetzoff no resistió el archivo y protagonizó un papelón al aire. En las últimas horas fue repudiado en las redes sociales por una pregunta que le hizo a Flor de la V durante el programa PH Podemos Hablar, en el que le consultó a los invitados si alguna vez habían sido humillados públicamente. "Careta", comentó uno de los tantos usuarios de Twitter que liquidó al conductor de Telefe que compite en el rating todos los sábados por la noche con Juana Viale en La Noche de Mirtha, emitido por El Trece.

Pese a que la actriz Flor de la V reveló los detalles del momento más incómodo que vivió en público, y que tiene al periodista Mauro Viale como protagonista de la anécdota, Kusnetzoff no pasó desadvertido en el recuerdo de los televidentes. En las redes, un espectador hizo un picante comentario en el que sostuvo: "Andy preguntándole si alguna vez se sintió humillada: 'Carlitos, Juancho, actor'.

¿De qué se trata? Hace varios años, cuando Andy se desempeñaba como reportero de CQC (Caiga Quien Caiga), el periodista entrevistó a la vedette, quien por entonces era criticada y burlada por ser travesti: "¿Cómo es tu nombre verdadero? Por ejemplo, Cris Miró se llama Gerardo. Dale, la verdad decime... ¿Gerardo? ¿Gustavo? Contalo, dale...Carlos Trinidad. ¡Carlitos! Miralo a Carlos, se ríe..."

Como consecuencia, diferentes usuarios de Twitter criticaron a Kusnetzoff. Entre los mismos, una televidente resaltó la hipocresía del conductor para realizar dicha pregunta luego de haber bromeado sobre la sexualidad de Flor de la V: "Detesto a este conductor y su falsa imagen de tipo deconstruido. Muy careta".

El descargo de Flor de la V al ser consultada por la peor humillación en público que sufrió en su vida:

La actriz contestó que el peor momento que vivió en público fue en una entrevista que le hizo Mauro Viale: "Fue la primera entrevista que me habían hecho en la vida y fue muy violento para mí. Yo fui porque me dijeron que me iban a pagar y yo pensé ‘¿dónde firmo?’. Había que sobrevivir. Era una travesti en la Argentina, sin ningún tipo de sustento y a lo único que me podía dedicar era a la prostitución, no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo".

"Fui ilusionada. No conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista, no sabía nada y no era mi medio. Entonces me siento en el estudio y me acuerdo que todo fue muy violento. Fue en vivo y yo era muy chica, tenía 20 años. Me preguntaron por mis genitales, eso no era una nota, era violencia de género. Con nosotras pasaba algo que creían que podían hacer lo que quisieran, humillarnos a ese nivel. Me lo crucé en América cuando trabajaba en Polémica en el Bar y nunca me habló del tema. Creí que era el momento para que me diga ‘lamento lo que sucedió’, por lo menos por educación. Fue espantoso", añadió, con mucha desazón.