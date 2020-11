Florencia de la V ha sufrido muchísima violencia de género a lo largo de su vida. Y sobre todo en los medios de comunicación, que la han maltratado y denigrado en varias oportunidades. En el último programa de PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, la actriz reveló cuál fue la peor humillación que sufrió en público. La comediante detalló que fue en la primera entrevista que realizó por televisión, en 1997, cuando Mauro Viale la hizo vivir un calvario.

Ante la atenta mirada de los demás invitados que estuvieron en Telefe, Santiago Cafiero, Sofía Pachano, Mónica Gutiérrez y Dalia Gutmann, la vedette indicó: "Fue la primera entrevista que me habían hecho en la vida y fue muy violento para mí. Yo fui porque me dijeron que me iban a pagar y yo pensé ‘¿dónde firmo?’. Había que sobrevivir. Era una travesti en la Argentina, sin ningún tipo de sustento y a lo único que me podía dedicar era a la prostitución, no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo".

Pese a que no mencionó al periodista que le hizo la aberrante nota, estuvo claro que se trató de Mauro Viale, quien actualmente conduce el programa Mauro a la Tarde, por A24: "Fui ilusionada. No conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista, no sabía nada y no era mi medio. Entonces me siento en el estudio y me acuerdo que todo fue muy violento. Fue en vivo y yo era muy chica, tenía 20 años. Me preguntaron por mis genitales, eso no era una nota, era violencia de género. Con nosotras pasaba algo que creían que podían hacer lo que quisieran, humillarnos a ese nivel".

"Eso no era una nota, era violencia de género"

Pese al pésimo momento que Viale le hizo pasar, Flor de la V contó que se lo volvió a encontrar en un ambiente laboral. Aun así, jamás le pidió disculpas: "Me lo cruce en América cuando trabajaba en Polémica en el Bar y nunca me habló del tema. Creí que era el momento para que me diga ‘lamento lo que sucedió’, por lo menos por educación. Fue espantoso".

La entrevista en la que Mauro Viale violentó a Flor de la V

Mauro Viale: "¿Vos sos un varón?

Flor de la V: "Nací hombre".

Mauro Viale: "¿Estás operado?

Flor de la V: "Está bien, sos un varón".

Mauro Viale: "¿Cómo te llamás?".

Flor de la V: "Florencia de la V".

Mauro Viale: "¿Y el nombre de varón? Cachito... ¿No lo querés decir más?"

Flor de la V: "No... No me acuerdo".

Mauro Viale: "¿Estás operado?".

Flor de la V: "Solamente el busto".

Mauro Viale: "¿Tenés pito, pene?".

Flor de la V: "No me operé, te dije".

Mauro Viale: "Por eso, tenés pene..."