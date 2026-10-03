Ana Molina, dermatóloga: "A partir de los 50, para mejorar las arrugas, las manchas y la pérdida de firmeza este activo es el ganador absoluto".

Hay un activo presente en algunos productos de skincare que es el preferido de los dermatólogos para usar a partir de los 50 años. Ayuda a combatir las arrugas, las manchas, la pérdida de firmeza y la sequedad, que pueden hacerse más visibles a esta edad. En esta etapa, elegir correctamente los activos de la rutina puede marcar la diferencia, pero también es importante no caer en el exceso de productos o tratamientos demasiado agresivos.

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Para la dermatóloga Ana Molina, hay un ingrediente que destaca especialmente entre las opciones disponibles: "Para mejorar las arrugas, las manchas y la pérdida de firmeza a partir de los 50, un error es pasarnos con la limpieza y el ganador absoluto es el famoso retinol", dijo en CLARA.

El activo más importante para usar en la piel a los +50.

Retinol, el activo que recomienda Ana Molina para la piel madura

El retinol es un derivado de la vitamina A y pertenece al grupo de los retinoides, uno de los activos más estudiados cuando hablamos de envejecimiento cutáneo. Su uso se relaciona con la renovación de la piel y con la estimulación de la producción de colágeno y ácido hialurónico. Por eso, puede incorporarse a rutinas destinadas a mejorar distintos signos asociados al paso del tiempo, desde las líneas de expresión hasta las alteraciones de textura y las manchas. Está presente en productos como sérums, cremas y contornos de ojos.

"El ganador absoluto es el famoso retinol", insiste Ana Molina. Sin embargo, la dermatóloga también destaca otros ingredientes que están ganando evidencia científica: "como los péptidos o los factores epigenéticos, que van acumulando más evidencia científica".

El activo más importante para usar en la piel a los +50.

El error que puede perjudicar una piel madura: limpiar demasiado

Aunque incorporar activos eficaces puede ser útil, una rutina antiedad no consiste en utilizar cada vez más productos ni en limpiar la piel hasta sentirla completamente libre de grasa. De hecho, uno de los errores que señala Ana Molina es precisamente pasarse con la limpieza. Las exfoliaciones demasiado frecuentes y los productos agresivos pueden alterar la barrera protectora de la piel.

"Cuando forzamos el ritmo de renovación celular de manera descontrolada, lo único que logramos es destruir el manto hidrolipídico que nos protege del exterior", explica la dermatóloga. Por eso, especialmente cuando la piel empieza a sentirse más seca o sensible, conviene priorizar una limpieza respetuosa y evitar pensar que una mayor intensidad necesariamente va a conseguir mejores resultados.

Así recomienda cuidar la piel a partir de los 50

Por la mañana, la dermatóloga propone centrarse en la protección y la prevención; después de limpiar el rostro, se puede aplicar un sérum antioxidante, como la vitamina C, y terminar con un protector solar SPF 50+ de amplio espectro. Por la noche, el objetivo cambia y es el momento de incorporar activos destinados a trabajar sobre los signos del envejecimiento. Entre ellos se encuentran los retinoides, los hidroxiácidos y los factores epigenéticos.

La protección solar, además, no debería reservarse para cuando ya aparecen manchas o arrugas. "La mayor parte del cáncer de piel que se produce en la edad adulta se gesta durante esos primeros 20 años de vida", advierte Ana Molina.