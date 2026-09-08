Cómo volver a la rutina de skincare después de abandonarla: el error que deberías evitar, según un especialista

Con la llegada de los días más calurosos y el sol, muchas personas vuelven a recordar lo necesario que es cuidarse la piel. Sin embargo, los especialistas remarcan que no hay que volver a la rutina de skincare de golpe, ya que sumar nuevamente exfoliantes, retinoides, sérums y otros activos puede ser contraproducente para la piel si no se hace de manera progresiva y adecuada.

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Cómo volver a la rutina de skincare de manera correcta

El farmacéutico y creador de contenido español Héctor Núñez, conocido en redes como "Cosmeticocrítico", reveló que uno de los grandes errores es intentar "recuperar todo de una vez" cuando se abandonó la rutina de cuidado de la piel.

“Volver a introducir 3 o 4 productos de golpe no es la idea más inteligente y más si tu piel es sensible. Tenemos que adaptar la piel de nuevo a cualquier producto, por lo que la opción más inteligente es introducir un producto 'nuevo' cada 10 días”, explicó.

Es clave incorporar nuevos productos de manera progresiva para ver cómo reacciona la pie

Lo crucial es que, si se introducen todos los productos nuevos al mismo tiempo y aparece una reacción o algún tipo de efecto adverso, será mucho más difícil saber qué producto lo provocó.

Cómo hacer la transición de forma progresiva

La primera etapa de esta "vuelta a la rutina de cuidado de la pie" debería concentrarse exclusivamente en proteger a la piel del sol y en reparar la función barrera, priorizando ingredientes calmantes e hidratantes como ceramidas y niacinamida. Es clave recordar que el protector solar debe utilizarse durante todo el año, ya sea los días más fuertes del verano y los más nublados del invierno.

Recién cuando la piel recupera su equilibrio es momento de sumar tratamientos más específicos, como los orientados a manchas, arrugas o pérdida de firmeza. En el caso puntual de los retinoides, el especialista señaló que si se dejaron de usar, hay que retomarlos de manera gradual y no forzar su reincorporación inmediata, ya que la piel necesita reacostumbrarse a su efecto exfoliante.

En definitiva, la clave para evitar irritaciones, rojeces o brotes después de haber abandonado el cuidado de la piel es tan simple como ir paso a paso: reparar primero, y recién después reintroducir.