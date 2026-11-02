Para los amantes de las historias de amor: la propuesta para conocer romances históricos argentinos en Buenos Aires

Los amantes de las historias de amor podrán disfrutar completamente gratis de un recorrido guiado para conocer los romances de personajes históricos en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de una propuesta que se realizará hasta diciembre y es abierta a todo el público.

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Conocé los romances históricos argentinos: la visita guiada en el Palacio Libertad

Bajo la consigna "Amor en el Palacio", el centro cultural ofrece una visita guiada por el Palacio Libertad para conocer los amores aventureros y romances de película de grandes personajes de la historia argentina. Se trata de una propuesta para quienes disfrutan las historias románticas, pero también para quienes valoran la cultura argentina.

La actividad comenzó en septiembre y estará disponible durante todo noviembre, hasta el próximo 13 de diciembre. Los horarios son los siguientes:

Viernes y domingos a las 15 hs

No se realizará el domingo 8 de noviembre por los operativos frente a la visita del papa León XIV.

El recorrido transporta a los visitantes a épocas donde no existían las redes sociales, teléfonos ni computadores y las personas recurrían a las cartas para comunicarse y hasta declararse. El objetivo es humanizar las figuras históricas y estatuas del lugar al mostrar cómo el amor y las decisiones sentimentales que terminaron por cambiar el rumbo de la historia.

Para cerrar la propuesta, se podrán observar obras de arte que expresan un amor por fuera de las relaciones vinculares: el amor por nuestra tierra, nuestro arte y nuestra cultura.

¿Cómo participar de la actividad en el Palacio Libertad?

El punto de partida del recorrido guiado será el hall central, ubicado en la planta baja del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La visita guiada es completamente gratuita, pero tiene cupos limitados. Los interesados deben retirar las entradas, se pueden solicitar hasta dos por persona en la boletería del Palacio Libertad (los mostradores del hall central) desde una hora antes del inicio de la visita y hasta agotar el cupo correspondiente.

La actividad es apta para público de todas las edades. Por dudas o consultas sobre visita temática, se puede escribir a un correo a visitasguiadas.pl@cultura.gob.ar.