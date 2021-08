Alex Caniggia disparó picante contra Wanda y Antonela: "Todas copian a mi vieja"

El mediático apuntó contra Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, a las que acusó de copiar a Mariana Nannis en su estilo de vida lleno de lujo.

La llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain generó muchas repercusiones de todo tipo, incluido cómo será la relación entre su esposa Antonela Roccuzzo y la de su compañero Mauro Icardi, Wanda Nara. Mucho se rumoreó sobre una posible mala relación entre las empresarias, aunque también se analizó cómo, cada una con su estilo, tienen gustos similares. Conocedor del mundo que rodea al fútbol y fiel a su estilo polémico, Alex Caniggia disparó contra ambas: "Todas se copian de mi vieja".

Sin dudas, Mariana Nannis marcó un antes y un después en el estilo y la forma de vida para las esposas de los futbolistas. Mientras estuvo casada con el talentoso Claudio Paul Caniggia, Nannis se convirtió en la primera "botinera", un término peyorativo que dejó de utilizarse pero que la madre de Alex y Charlotte Caniggia supo abrazar y reivindicar. Mariana Nannis fue la primera exponente de un estilo de vida marcado por el lujo, las mansiones, la buena vida y los viajes. Un estilo que según Alex Caniggia tanto Wanda Nara como Antonela Roccuzzo quieren copiar.

Desde que empezó a participar como panelista en Polémica en el bar, el mediático suele dejar declaraciones controversiales. En ese sentido, Caniggia no quiso quedarse afuera de la discusión sobre la posible rivalidad entre Wanda Nara y Antonela Roccuzzo ahora que sus respectivas parejas comparten equipo en el PSG. El ex MasterChef Celebrity aseguró en varias oportunidades que ambas buscan emular a su madre cuando estaba casada con Claudio Caniggia.

Primero, el mediático apuntó contra Wanda Nara al calificarla de "impresentable". Incluso le dedicó una picante frase para destrozarla: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda...". Pero eso no fue todo, porque cuando el asesor de imagen Bernie Catoira reveló que la primera de las esposas de los futbolistas en mostrar su estilo de vida lujoso fue Mariana Nannis, Alex no pudo más que coincidir. "Todas se copian de mi vieja", disparó el mediático tanto contra Wanda y Antonela como contra otras esposas de deportistas que presentan estilos similares.

Fue entonces que sus compañeros de programa en Polémica en el bar coincidieron en que el término "botinera" nació con Mariana Nannis. Cabe recordar que Wanda Nara en más de una ocasión reconoció a Nannis como la pionera en su estilo. Por su parte, Mariana disparó varias veces contra la empresaria, aunque en otras oportunidades también habló bien de ella. La declaración más resonante de Nannis en ese sentido fue en su visita a PH: Podemos Hablar en el 2018 cuando Andy Kusnetzoff que quiso saber si Wanda era su sucesora: "No, no lo es. Las reinas no tienen sucesores, lo lamento mucho".