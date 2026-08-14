Alberto Sanguino, estilista, sobre los cabellos con canas: "Hay que utilizar cepillos de cerda natural y evitar los cepillos de plástico"

Los cabellos con canas se deben tratar con un cuidado especial, ya que son mucho más vulnerables al frizz y al encrespamiento. Por esta razón, los expertos en cuidado del pelo aseguran que no da lo mismo cualquier material de cepillo a la hora de desenredarlo y que utilizar el correcto puede marcar mucho la diferencia.

Alberto Sanguino, estilista capilar y education manager de Llongueras, explicó en diálogo con CLARA que en cabellos con canas se recomienda "utilizar cepillos de cerda natural y evitar los cepillos de plástico". La razón está en que este último material puede generar una mayor electricidad estática durante el cepillado, haciendo que las fibras capilares se repelan entre sí y aumentando la apariencia de pequeños cabellos levantados. En cambio, los cepillos de cerda natural permiten deslizarse por la melena de una forma más suave y, además, pueden ayudar a distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo hacia los medios y las puntas, que suelen ser las zonas más secas.

Cómo desenredar el cabello con canas.

Cómo desenredarse el cabello correctamente si tenés canas

Pero el material del cepillo no es el único aspecto que hay que tener en cuenta. La manera en la que se desenreda el cabello también puede influir directamente en la aparición del frizz. En lugar de comenzar desde la raíz y arrastrar el cepillo hasta las puntas, los expertos aconsejan hacerlo en sentido contrario.

Sanguino recomienda "empezar desde las puntas, suavemente, para no tensar el cabello ni favorecer que se abra la cutícula". De esta manera, se pueden ir deshaciendo los nudos poco a poco, sin ejercer una tensión excesiva sobre la fibra capilar. Lo ideal es trabajar por secciones y sujetar cada mechón con una mano mientras se desenreda con la otra, comenzando siempre por la zona inferior y avanzando progresivamente hacia la raíz.

Cómo desenredar el cabello con canas.

Cómo se aconseja secarlo

Además, hay otro gesto cotidiano que puede estar contribuyendo al encrespamiento sin que nos demos cuenta: la forma de secar el cabello después de lavarlo. Cuando la fibra está mojada es especialmente vulnerable y frotarla con fuerza puede aumentar la fricción, generar más enredos y favorecer que la cutícula se deteriore. Por eso, Moncho Moreno recuerda que "es muy importante hacerlo sin frotar.

No me importa tanto el tipo de tejido de la toalla como que no se frote el cabello", explicaba en Vogue España. En lugar de retorcer o friccionar la melena, lo más recomendable es retirar el exceso de humedad con movimientos suaves, presionando delicadamente el cabello.

Con estos pequeños cambios en la rutina es posible reducir el encrespamiento sin necesidad de recurrir constantemente a tratamientos específicos. Elegir un cepillo que genere menos electricidad estática, desenredar desde las puntas y tratar el cabello mojado con suavidad son tres gestos sencillos que pueden marcar la diferencia a la hora de cuidar una melena con canas.