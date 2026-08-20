El sueño de la casa propia es difícil en Argentina, pero también en otras partes del mundo: Cindy Mora, oriunda de Costa Rica, invirtió los ahorros de su vida en un terreno y construyó una casa con 7,5 toneladas de plástico reciclado. En medio de los altos costos de construcción, la mujer ahorró durante ocho años y pudo comprar un terreno.

Sin embargo, no tenía los medios para embarcarse desde cero en una construcción. Asistida por Hábitat para la Humanidad, una ONG dedicada a facilitar el acceso a la vivienda a diferentes familias, finalmente pudo construir la casa a base de materiales reciclados.

Así es la casa creada con 7,5 toneladas de plástico reciclado

El proyecto ocurrió en mayo de 2018, cuando la mujer logró tener finalmente un techo para vivir junto a su hijo Fabrizio. La vivienda se encuentra en la localidad Lámparas de Alajuelita, cerca de San José y desde afuera se ve como cualquier casa tradicional.

En detalle, tiene solo una planta y cuenta con paredes pintadas, techo convencional, puertas y ventanas estándar. La diferencia está dentro de las paredes, donde se ocultan 850 bloques modulares hechos con botellas, bolsas, envases y piezas plásticas de origen doméstico e industrial, encastrados entre sí con un sistema similar a piezas de Lego.

El sistema es similar a los rompecabezas y facilita el montaje en paneles gigantes, pueden llegar a armarse en solo horas, pero su producción duró un poco más de tiempo. Fueron creados por la ONG y los voluntarios sumaron 800 horas de trabajo.

El objetivo de todas formas fue mantener el diseño: el plástico reciclado resolvió la estructura portante, pero la cimentación, la cubierta, las instalaciones eléctricas y sanitarias, las puertas, las ventanas y los acabados se construyeron con materiales convencionales, igual que en cualquier otra vivienda.